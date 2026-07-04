La selección marroquí afronta como favorita el cruce eliminatorio en el Estadio NRG de Houston ante un combinado norteamericano que busca prolongar su trayectoria histórica en el torneo.

El Mundial de fútbol 2026, que se celebra de forma conjunta en las sedes de Estados Unidos, Canadá y México, define sus cruces definitivos con la disputa de los octavos de final. Las selecciones de Canadá y Marruecos se medirán en una eliminatoria directa donde el combinado africano parte con la condición de favorito para acceder a la siguiente ronda. Frente a ellos se situará el conjunto norteamericano, que ya ha completado una participación histórica al consolidarse entre las 16 mejores naciones del campeonato del mundo.

Marruecos: favoritismo fundamentado en la calidad individual y el acierto desde los once metros

La escuadra dirigida en el terreno de juego por figuras internacionales de primer nivel accedió a los octavos de final tras superar en la ronda previa de dieciseisavos a la selección de Países Bajos. Aquel encuentro se resolvió en la tanda de penaltis, un escenario donde el guardameta Yassine Bono (Al Hilal) volvió a erigirse como el elemento diferencial gracias a su contrastada especialidad desde los once metros.

El bloque africano completó una notable fase de grupos al finalizar en la segunda posición del Grupo C con un total de siete puntos, registro con el que igualó en la tabla con la selección de Brasil. En su estreno en la competición, Marruecos empató a un gol con la propia selección brasileña, para posteriormente encadenar dos triunfos consecutivos frente a Escocia por la mínima (0-1) y ante Haití en un partido de alta efectividad goleadora (4-2).

Para el compromiso de octavos de final, el conjunto marroquí confía en imponer la calidad técnica de sus futbolistas más destacados. Junto al guardameta Bono, sobresalen nombres como el lateral del Paris Saint-Germain Achraf Hakimi, el atacante del Real Madrid Brahim Díaz, el realizador Ismael Saibari, el centrocampista del Real Betis Sofyan Amrabat y el futbolista del Girona Azzedine Ounahi, quienes conforman la columna vertebral de un equipo que aspira a frustrar las opciones del rival.

Canadá: una clasificación histórica sellada en el último suspiro

Por su parte, el combinado nacional de Canadá afronta el enfrentamiento en Houston con la motivación de haber superado las expectativas iniciales en el campeonato. El equipo norteamericano obtuvo su pase a los octavos de final tras eliminar a la selección de Sudáfrica en un ajustado duelo de dieciseisavos de final que concluyó con un marcador de 1-0.

El artífice de la clasificación canadiense fue el centrocampista Stephen Eustaquio, quien anotó el único gol del encuentro en el minuto 90 de juego, desatando la celebración por un logro sin precedentes para el fútbol de su país.

El escenario designado para albergar este choque de octavos de final es el Estadio NRG de Houston (denominado anteriormente Reliant Stadium), una instalación deportiva ubicada en el estado de Texas, Estados Unidos. Inaugurado en el año 2002, este recinto multidisciplinar cuenta con una capacidad total para 72.220 espectadores, configurándose como un marco de excepción para determinar cuál de las dos selecciones continuará adelante en la cita mundialista.

Horario del Canadá – Marruecos: ¿A qué hora se juega el partido del Mundial 2026?

El encuentro correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo entre las selecciones de Canadá y Marruecos se disputará este sábado 4 de julio. El inicio de las acciones sobre el césped del Estadio NRG está programado para las 19:00 horas (horario peninsular de España).

Televisión y plataformas: ¿Dónde ver el Canadá – Marruecos en directo?

Los aficionados que deseen seguir el desarrollo del encuentro en directo por televisión en España disponen de diferentes alternativas de pago. La transmisión televisiva del partido correrá a cargo de la plataforma global de streaming DAZN y de su canal específico DAZN Mundial. Asimismo, el choque se podrá sintonizar en directo a través de la señal del canal BarTV Mundial (M300), disponible dentro de la oferta de la operadora Movistar Plus+.