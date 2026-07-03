La selección sudamericana, que accedió a las eliminatorias como líder invicta del Grupo K, se mide al conjunto africano en el Estadio Kansas City en busca de un billete para los octavos de final.

Las selecciones de Colombia y Ghana se enfrentan en los dieciseisavos de final del Mundial de fútbol 2026, en un encuentro correspondiente a la primera ronda de las eliminatorias directas del campeonato que se celebra de manera conjunta en Estados Unidos, Canadá y México. El combinado cafetero afronta este decisivo compromiso con la condición de favorito para superar la eliminatoria y sellar su clasificación entre las 16 mejores escuadras del panorama internacional. El choque, que representa el último cruce programado para esta instancia del torneo, medirá las fuerzas de un bloque sudamericano en línea ascendente frente a un rival africano que selló su pase tras concluir como uno de los mejores terceros de la fase de grupos.

La selección de Colombia llega a este enfrentamiento con la moral reforzada tras completar una sobresaliente primera fase en la que cosechó un balance de siete puntos, cifra que le permitió adueñarse del liderato en solitario del Grupo K y obtener el mejor cruce posible en el cuadro de emparejamientos. El conjunto dirigido sobre el césped por futbolistas como Daniel Muñoz, Luis Díaz o Jáminton Campaz encadenó dos victorias consecutivas en sus dos primeras comparecencias: se impuso en su debut a Uzbekistán por un marcador de un gol a tres —con dianas de los tres jugadores citados— y posteriormente derrotó por la mínima a la República Democrática del Congo por un gol a cero, gracias a un nuevo tanto del defensor Daniel Muñoz, futbolista que milita en la disciplina del Crystal Palace. En la tercera y definitiva jornada de la fase de grupos, el combinado colombiano aseguró la primera posición del sector al firmar un empate sin goles ante la selección de Portugal.

Por su parte, el combinado nacional de Ghana afronta el encuentro con el objetivo de dar la sorpresa en el torneo norteamericano. La escuadra africana logró el acceso a los dieciseisavos de final tras finalizar en la tercera posición del Grupo L, sumando un total de cuatro puntos merced a un expediente de una victoria, un empate y una derrota. El periplo del cuadro ghanés en la primera etapa de la cita mundialista comenzó con una igualada sin goles frente a Inglaterra, a la que siguió una ajustada derrota por dos goles a uno ante el representante de Croacia. Finalmente, el equipo de Ghana amarró la clasificación para las rondas eliminatorias al vencer por la mínima a la selección de Panamá con un resultado de cero goles a uno.

El escenario encargado de albergar este duelo de eliminación directa será el Estadio Kansas City, recinto deportivo situado en dicha localidad estadounidense que cuenta con un aforo superior a los 76.000 espectadores. La instalación, reconocida asimismo por motivos de patrocinio como GEHA Field at Arrowhead Stadium, es la sede habitual donde disputan sus compromisos como locales los Kansas City Chiefs en la liga de fútbol americano, y en esta ocasión adaptará sus gradas para dictaminar qué selección continúa adelante en la Copa del Mundo 2026.

¿Cuándo se juega el Colombia – Ghana del Mundial 2026 de fútbol?

El partido correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo se disputará en la madrugada del viernes 3 al sábado 4 de julio. El inicio del enfrentamiento sobre el terreno de juego estadounidense está fijado para las 3:30 horas (horario peninsular español).

¿Dónde ver por televisión el Colombia contra Ghana en España?

Los aficionados que sigan el torneo desde España podrán sintonizar el encuentro en directo a través de distintas opciones de televisión de pago y plataformas de retransmisión digital. El partido se emitirá de manera íntegra a través de la plataforma global de streaming DAZN y por medio de su canal específico DAZN Mundial. De igual modo, el duelo entre Colombia y Ghana se podrá seguir en directo en la televisión a través del canal BarTV Mundial (M300), integrado dentro de la oferta de contenidos de la operadora Movistar Plus+.