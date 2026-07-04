La selección francesa, impulsada por la capacidad realizadora de Kylian Mbappé y el registro asistente de Michael Olise, mide su potencial ofensivo ante el bloque defensivo del conjunto sudamericano en Filadelfia.

Las eliminatorias directas de la Copa del Mundo de fútbol 2026 avanzan con la configuración de los emparejamientos correspondientes a los octavos de final del torneo internacional, que se celebra en las sedes de Estados Unidos, Canadá y México. Las selecciones de Paraguay y Francia se enfrentarán en un duelo decisivo donde el combinado europeo asume la condición de principal candidato ante la escuadra sudamericana, considerada una de las grandes sorpresas de la presente edición del campeonato. El encuentro supondrá el tercer enfrentamiento histórico entre ambas naciones en el marco de una cita mundialista, con un balance previo que registra exclusivamente triunfos para el cuadro francés en las ediciones de 1958 (7-3) y de 1998 (1-0), además del antecedente más cercano en un compromiso amistoso disputado en junio de 2017, que concluyó con un marcador de cinco goles a cero a favor del conjunto galo.

La solvencia realizadora del bloque de Didier Deschamps

La selección de Francia afronta la eliminatoria exhibiendo una notable consistencia en el apartado ofensivo a lo largo del torneo. El equipo dirigido por Didier Deschamps acumula trece goles anotados en sus cuatro compromisos disputados, registrando una media de tres o más tantos por encuentro. Este rendimiento goleador sitúa al cuadro francés en registros históricos que previamente solo habían alcanzado los combinados de Alemania en el año 1954 y de Brasil en 1970 en lo relativo a encadenar partidos con dicha efectividad.

La vanguardia de «Les Bleus» está liderada por el delantero Kylian Mbappé, quien firmó dos goles en la victoria por tres a cero frente a Suecia que certificó el acceso a esta ronda. Mbappé suma seis tantos en la actual competición y dieciocho en el cómputo global de sus tres participaciones mundialistas, situándose a un gol de la marca histórica del argentino Lionel Messi. Junto al atacante, el futbolista Michael Olise destaca en la faceta de asistente al acumular cinco pases de gol en el torneo, un registro que iguala las prestaciones logradas por el alemán Thomas Häßler en la edición de 1994 y aproxima al jugador del Bayern al récord de seis asistencias establecido por Pelé en el Mundial de 1970. El frente de ataque francés se complementa con efectivos como Ousmane Dembélé, Bradley Barcola o Desiré Doué, mientras el cuerpo técnico evalúa las opciones en la banda izquierda entre Lucas Digne o Theo Hernández, y en la medular con la rotación de Adrien Rabiot, Aurélien Tchouamení y Manu Koné.

La estructura defensiva de Paraguay ante el desafío histórico

Por su parte, la selección de Paraguay comparece en la cita de Filadelfia avalada por su rendimiento histórico en esta instancia, habiendo obtenido la victoria en sus últimos siete compromisos disputados en los octavos de final de un Mundial, con el antecedente de su última derrota en esta ronda datada en el año 1934 frente a Austria por tres goles a dos. El conjunto dirigido por Gustavo Alfaro accedió a este cruce tras eliminar a la selección de Alemania en la tanda de penaltis en la ronda de dieciseisavos de final.

La clasificación de la escuadra guaraní estuvo determinada por la actuación del guardameta Orlando Gill, quien detuvo dos lanzamientos en la tanda decisiva, y por el rendimiento de Julio Enciso, autor del gol que otorgó ventaja a su equipo. Enciso se erige como el futbolista más relevante en las estadísticas de la selección paraguaya durante este Mundial, liderando los registros de participación en goles con un tanto y dos asistencias, además de contabilizar ocho remates, seis ocasiones generadas, once intervenciones en el área rival y doce regates completados. El bloque sudamericano, que aspira a igualar los cuartos de final alcanzados en el Mundial de Sudáfrica 2010 —donde fue eliminado por España—, presenta unos parámetros estadísticos de tres goles anotados en el torneo, un promedio de 7,5 remates por partido y un porcentaje de posesión de balón cercano al 30%. Esta propuesta prioriza una estructura defensiva sólida ante la agresividad y capacidad de repliegue analizada por el seleccionador rival.

¿Cuándo se juega el Paraguay – Francia del Mundial 2026?

El partido correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo entre Paraguay y Francia se disputará este sábado 4 de julio. El inicio del enfrentamiento está programado para las 23:00 horas (horario peninsular de España).

Televisión y plataformas: ¿Dónde ver el Paraguay – Francia gratis en directo?

Los aficionados en España podrán seguir el desarrollo del encuentro en directo y de forma gratuita a través de la televisión pública. La retransmisión televisiva correrá a cargo de La 1 de RTVE, mientras que la difusión por internet se ofrecerá en streaming mediante la plataforma digital RTVE Play, que incluirá la opción de audio narrado en catalán. De igual modo, el partido contará con la cobertura radiofónica de RNE y el seguimiento minuto a minuto a través del sitio web RTVE.es.