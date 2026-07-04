El emblemático trazado británico acoge una nueva cita del Mundial bajo el formato Sprint, donde la gestión de la gama más dura de neumáticos Pirelli y la inestabilidad meteorológica marcarán la pauta del fin de semana.

El Campeonato del Mundo de Fórmula 1 afronta una de sus citas más icónicas y cargadas de historia con la disputa del Gran Premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone. Este trazado, reconocido como el epicentro originario de la competición al albergar la primera carrera de la historia del Mundial en 1950, vuelve a poner a prueba a los pilotos y a las escuderías en un entorno de máxima exigencia técnica. La velocidad media elevada, las notables cargas aerodinámicas que soportan los monoplazas y una meteorología tradicionalmente cambiante e imprevisible constituyen los factores estratégicos esenciales para el desarrollo de las sesiones. En esta ocasión, la prueba cuenta con Pirelli como patrocinador principal y se celebra bajo la modalidad de formato Sprint, una circunstancia que reduce drásticamente el margen de maniobra de los equipos al disponer de una única sesión de entrenamientos libres para establecer la puesta a punto idónea de los vehículos.

Silverstone: el peso de la historia y el desafío técnico

Pocas pruebas del calendario automovilístico poseen el arraigo histórico del Gran Premio de Gran Bretaña. Junto con el Gran Premio de Italia, se erige como la única cita que se ha celebrado de forma ininterrumpida desde la creación del campeonato en 1950. Silverstone presenció aquel bautismo fundacional de la categoría, donde Giuseppe Farina se alzó con el triunfo a los mandos de un Alfa Romeo. La presente edición representa el Gran Premio británico número 77 y la carrera número 60 que tiene lugar en esta ubicación bajo su denominación actual.

El circuito, asentado sobre los terrenos de un antiguo aeródromo militar en el condado de Northamptonshire, cuenta con una longitud de 5,891 kilómetros y un total de 18 curvas que dan forma a uno de los recorridos más veloces del campeonato mundial. Tramos encadenados de alta velocidad como Maggotts, Becketts y Chapel suponen un examen riguroso para la parrilla debido a las intensas transferencias de carga lateral y a los cambios de dirección rápidos. El piloto británico Lewis Hamilton, quien ostenta el récord de victorias en este escenario con un total de nueve triunfos, describió en su momento la experiencia en esta pista como lo más parecido a «volar un avión de combate». Por detrás de sus registros históricos figuran nombres históricos como Jim Clark y Alain Prost, ambos con cinco victorias, mientras que en el apartado de constructores Ferrari lidera el palmarés histórico con 18 triunfos, seguida por McLaren con 15.

La gestión de los neumáticos y la incertidumbre meteorológica

Para hacer frente a las elevadas fuerzas laterales, que llegan a superar los 5 g en las curvas rápidas —valores parecidos a los que registran trazados como Suzuka o Spa-Francorchamps—, el proveedor oficial Pirelli ha suministrado su gama de compuestos más rígida. De este modo, los neumáticos C1 (identificado como compuesto duro), C2 (medio) y C3 (blando) centrarán los análisis de ingeniería. El neumático delantero izquierdo sufrirá el mayor desgaste estructural debido al claro predominio de los giros hacia la derecha. Aunque el asfalto posee una rugosidad baja, la adherencia y las velocidades medias obligarán a una gestión cuidadosa.

Los análisis previos apuntan a una estrategia mayoritaria de una única parada en boxes combinando los compuestos medio y duro. El C3 ha manifestado una tendencia al graining en ediciones precedentes, en contraste con la consistencia mostrada por el C1 y el C2. La adopción del formato Sprint incrementa la incertidumbre para estructuras como Red Bull, Mercedes, McLaren o Ferrari, esta última con el objetivo de prolongar la dinámica positiva mostrada en las últimas carreras tras su triunfo en Barcelona.

A la complejidad técnica se añade el factor meteorológico. La lluvia ha sido protagonista directa en las dos últimas ediciones, forzando el empleo de cubiertas intermedias. En la edición de 2025, la totalidad de los pilotos comenzó la vuelta de formación con neumáticos intermedios, si bien algunos cambiaron a compuestos lisos antes de la salida. El posterior regreso de las precipitaciones y el posterior secado de la pista en los giros finales obligaron a múltiples variaciones estratégicas hacia compuestos medios y blandos, un precedente que obliga a los equipos a mantener una vigilancia constante sobre el cielo de Northamptonshire.

Horarios completos del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 2026

La actividad en el circuito de Silverstone se desarrollará conforme al siguiente programa oficial (en horario peninsular español):

Viernes 3 de julio: Entrenamientos Libres 1: 14:30 – 15:30 horas Clasificación Sprint: 18:30 – 19:14 horas

Sábado 4 de julio: Carrera Sprint: 14:00 – 15:00 horas Clasificación tradicional: 18:00 – 19:00 horas

Domingo 5 de julio: Carrera del Gran Premio de Gran Bretaña (52 vueltas, 306,198 km): 16:00 horas



Dónde ver hoy por televisión el Gran Premio en Silverstone

En España, el desarrollo íntegro del fin de semana de competición en tierras británicas se podrá seguir en directo a través de la plataforma DAZN, entidad que posee en exclusiva los derechos de retransmisión de la Fórmula 1 en territorio nacional hasta el año 2026.