Alavés y Real Madrid se miden este domingo en el estadio de Mendizorroza en uno de los encuentros más destacados de la jornada 16 de LaLiga EA Sports. El equipo dirigido por Xabi Alonso visita al conjunto babazorro con el objetivo de recuperarse tras su último tropiezo liguero.

El Alavés afronta el choque con confianza después de imponerse a la Real Sociedad en la jornada anterior, un resultado que le ha permitido situarse en la undécima posición de la clasificación con 18 puntos. El conjunto vitoriano buscará hacer valer el factor campo para seguir escalando puestos.

Por su parte, el Real Madrid llega a Mendizorroza tras caer frente al Celta de Vigo, una derrota que no le ha impedido mantenerse en la parte alta de la tabla. Los blancos son segundos con 36 puntos y tratarán de sumar una victoria que les permita seguir en la pelea por el liderato.

Horario del Alavés – Real Madrid

El partido entre Alavés y Real Madrid se disputará este domingo 14 de diciembre a las 21:00 horas.

Dónde ver el Alavés – Real Madrid en TV y online

El encuentro se podrá ver en directo por televisión a través de DAZN. Además, los aficionados podrán seguir el partido minuto a minuto con la narración de Radio MARCA y los comentarios en directo en MARCA.com, donde también se ofrecerá la previa desde dos horas antes, los onces iniciales, la crónica final, las declaraciones de los protagonistas y el resumen con las mejores jugadas y los goles.