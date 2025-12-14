Deontay Wilder, excampeón mundial del peso pesado, no confía en el meteórico ascenso de Jake Paul de creador de contenido a figura del boxeo profesional. A solo una semana de que el estadounidense se enfrente a Anthony Joshua —el próximo 19 de diciembre en el Kaseya Center de Miami—, Wilder ha lanzado duras acusaciones sobre la legitimidad de los combates del ‘youtuber’.

“Creo que las peleas de Paul, en general, ya están guionizadas. Es una opinión firme”, afirmó el exmonarca en declaraciones recogidas por Daily Mail. Wilder considera que los combates de Jake Paul estarían pactados de antemano y asegura que esta sospecha aumenta al tratarse ahora de un rival en activo y con trayectoria contrastada. “Ahora estás peleando con un excampeón que sigue en activo. Es un boxeador de verdad. Tiene que haber un guion”, señaló.

El púgil estadounidense también subrayó la notable diferencia física entre ambos contendientes. Anthony Joshua ronda los 113 kilos, mientras que Jake Paul pesa cerca de 79. “He peleado contra rivales que me sacaban 9, 14, 18 o incluso 23 kilos, y he sido capaz de hacerlo. No puedo decir lo mismo de Jake Paul”, comentó Wilder, campeón del mundo del Consejo Mundial de Boxeo entre 2015 y 2020.

Además, el exboxeador diferenció este combate del mediático enfrentamiento entre Paul y Mike Tyson. “Aquella pelea era divertida. Tenías a una leyenda del deporte frente a un youtuber, y eso la hacía especial. Esto es distinto”, concluyó, dejando claro que, a su juicio, el duelo ante Joshua no debería compararse con aquel espectáculo.