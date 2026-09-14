Inter de Milán 5 – 3 Udinese fue el partido más goleador de la jornada 4, disputada el lunes 14 de septiembre de 2026.

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Marcadores de la jornada 4

Como 2 – 1 Parma (goles: Como: J. Ramon 23′, Kaiki 83′ | Parma: D. Romero 90+2′)

(goles: Como: J. Ramon 23′, Kaiki 83′ | Parma: D. Romero 90+2′) Torino 0 – 2 AS Roma (goles: AS Roma: D. Malen 40′, N. Pisilli 90+3′)

(goles: AS Roma: D. Malen 40′, N. Pisilli 90+3′) Inter de Milán 5 – 3 Udinese (goles: Udinese: J. Abankwah 9′, J. Ekkelenkamp 16′, I. Gueye 90′ | Inter de Milán: Carlos Augusto 26′, N. Barella 35′, M. Thuram 57′, F. Esposito 67′, A. Bonny 79′)

Duelos destacados

Como se impuso por 2-1 a Parma; el partido se decidió en los minutos finales, con el tanto de Parma en el añadido que solo sirvió para recortar el marcador.

AS Roma ganó 0-2 en Torino con goles de D. Malen y N. Pisilli.

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Inter de Milán y Udinese ofrecieron el encuentro con más goles de la jornada, 5-3 a favor del conjunto local. Inter anotó por Carlos Augusto, N. Barella, M. Thuram, F. Esposito y A. Bonny; Udinese marcó por J. Abankwah, J. Ekkelenkamp e I. Gueye. El resultado refleja una alta efectividad ofensiva por parte de los locales y presencia de goles en ambas áreas.

Resultados conforme a los marcadores oficiales de la jornada 4 de la Serie A (14 de septiembre de 2026).

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