El conjunto babazorro recibe al equipo che en el estadio de Mendizorroza durante la sexta jornada de Primera División, con el objetivo de mantener su impecable trayectoria de victorias como local.

El Deportivo Alavés y el Valencia CF disputan este martes 15 de septiembre su choque correspondiente a la sexta jornada de LaLiga EA Sports 26-27. El encuentro se celebra entre semana en el estadio de Mendizorroza, un escenario donde la escuadra vitoriana está firmando un arranque de campeonato intratable como local.

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El equipo dirigido por Quique Sánchez Flores afronta el compromiso con la firme intención de sumar de nuevo tres puntos ante su afición. Hasta la fecha, el cuadro albiazul se ha mostrado inabordable en su feudo: venció al Getafe por 3-0 en su estreno en casa, superó al Villarreal por 1-0 en la segunda cita como local y logró una holgada victoria por 5-2 frente a CA Osasuna en el feudo babazorro.

Por su parte, el Valencia visita Vitoria con el reto de frenar la racha del conjunto vasco y conseguir un resultado positivo a domicilio en esta nueva fecha liguera.

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¿A qué hora se juega el Alavés – Valencia?

El partido entre el Deportivo Alavés y el Valencia CF de LaLiga EA Sports se disputa este martes 15 de septiembre de 2026, a las 20:00 horas.

¿Dónde ver por TV el Alavés – Valencia?

La retransmisión televisiva en directo del choque se puede seguir a través de las siguientes plataformas y canales: