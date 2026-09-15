El conjunto franjirrojo recibe este martes 15 de septiembre al equipo perico en la sexta jornada de Primera División, en un partido que se disputa entre semana en el estadio de Butarque y que se podrá seguir en directo a través de Movistar Plus.

El Rayo Vallecano y el RCD Espanyol miden sus fuerzas este martes 15 de septiembre, a las 19:00 horas, en el marco de la sexta jornada de LaLiga EA Sports 26-27. El feudo de Butarque acoge esta cita liguera de entre semana debido a las deficiencias de seguridad presentes en las instalaciones de Vallecas, un factor que obliga al conjunto madrileño a actuar en un escenario ajeno y a intentar sumar tres puntos trascendentales lejos de su estadio habitual.

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El equipo franjirrojo afronta el compromiso con urgencias en la clasificación. Ocupa la decimosexta posición del campeonato con 4 puntos, fruto de un balance de una victoria, un empate y tres derrotas. Los tres tropiezos del cuadro vallecano se han producido como visitante frente al Sevilla FC, el FC Barcelona y el Real Madrid. En sus actuaciones previas en Butarque, el Rayo firmó un empate contra el Deportivo Alavés (1-1) y cosechó un triunfo ante el Racing de Santander (3-2). Sumar los tres puntos junto al calor de sus seguidores resulta un objetivo prioritario pero complejo por las circunstancias del recinto deportivo.

Por su parte, el RCD Espanyol acude al choque reforzado tras su victoria por 0-2 frente al CA Osasuna en la jornada anterior disputada en el estadio de El Sadar. En ese encuentro destacó la figura del delantero Roberto Fernández, que llega en un gran estado de forma tras anotar los dos goles de la alineación blanquiazul. El bloque catalán se sitúa en la octava plaza de LaLiga EA Sports con 7 puntos, con un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas. El plantel perico busca aprovechar la mayor necesidad de puntos de su rival para asaltar el césped de Butarque y encadenar su segundo triunfo consecutivo a domicilio.

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La retransmisión televisiva en directo del Rayo Vallecano – Espanyol correrá a cargo de la plataforma Movistar Plus. Las emisiones del enfrentamiento se ofrecerán a través de los canales M+ LALIGA 2 (dial 57 y opción 112), M+ LALIGA HDR 2 (dial 441 y opción 122) y el canal de restauración LaLiga TV Bar.