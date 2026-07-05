La selección sudamericana y el combinado escandinavo se enfrentan este domingo en el Estadio MetLife con un puesto en los cuartos de final en juego y el liderato del gol entre Vinícius y Haaland.

El Mundial 2026 ofrece este domingo, 5 de julio, una de las eliminatorias más destacadas de los octavos de final. Las selecciones de Brasil y Noruega se juegan un puesto entre los ocho mejores equipos de la Copa del Mundo tras haber sellado su billete para esta ronda sobre la bocina. El encuentro tendrá lugar a partir de las 22:00 horas en el Estadio MetLife de Nueva York, en Estados Unidos, en una cita que mide a dos conjuntos con dinámicas particulares en el torneo y una rivalidad histórica específica.

Para los aficionados que deseen seguir el desarrollo de este enfrentamiento en directo por televisión desde España, la retransmisión oficial estará disponible a través de las pantallas de DAZN y de Movistar+. Ambas plataformas ofrecerán la emisión en directo de un cruce que cuenta con el aliciente estadístico de que el combinado vikingo tiene el honor de ser la única selección que se mantiene invicta ante Brasil, puesto que no ha perdido ninguno de sus cuatro enfrentamientos previos contra el cuadro sudamericano.

Uno de los grandes atractivos sobre el terreno de juego del Estadio MetLife será el duelo individual entre el delantero noruego Erling Haaland y el atacante brasileño Vinícius Júnior. Ambos futbolistas se encuentran inmersos en plena pelea por convertirse en el máximo goleador del Mundial, lo que añade un factor de competitividad e interés al desarrollo de este compromiso eliminatorio de la Copa del Mundo. El partido de este domingo determinará cuál de las dos selecciones logra el acceso a los cuartos de final del campeonato.