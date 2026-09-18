La Euroliga arranca su calendario oficial en Emiratos Árabes Unidos con la disputa de la Supercopa, un torneo de reciente creación que se celebra este fin de semana en el Etihad Arena de Abu Dabi, recinto que también albergará la Final Four en el mes de mayo. La competición reúne a los dos últimos campeones del continente, el Olympiacos y el Fenerbahçe, junto al último subcampeón, el Real Madrid, y al conjunto anfitrión, el Dubai Basketball.

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El debut del Real Madrid en la segunda semifinal frente al Dubai Basketball tendrá lugar a las 19:00 horas y podrá seguirse en directo a través de la plataforma Movistar +. Previamente, a las 16:30 horas, el Olympiacos —que conquistó el título europeo hace cuatro meses ante el equipo madrileño— y el Fenerbahçe turco, dirigido por Sarunas Jasikevicius y reforzado respecto al curso anterior, disputarán la primera semifinal del torneo en el canal mencionado.

El choque supone el primer test competitivo para el Real Madrid bajo la dirección de Pedro Martínez, coincidiendo con el que será también su rival inicial en la fase regular de la Euroliga la próxima semana. «Creo que es un poco pronto para todos, pero es una buena prueba el medirnos contra grandes equipos. También lo será para ellos. Se trata de competir y ofrecer la mejor imagen», ha manifestado el técnico del conjunto blanco antes de la cita.

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El rival de la entidad madridista encarna la tendencia inflacionista de un entorno europeo en el que ni el Real Madrid ni el Barcelona figuran ya entre las entidades con mayores presupuestos y salarios. En la actualidad, ninguno de los diez jugadores mejor pagados de la competición pertenece a los dos grandes clubes españoles. La tabla de emolumentos más altos está dominada por las entidades grecas Panathinaikos u Olympiacos, el Hapoel Tel Aviv y el emergente Dubai Basketball.

Al frente del banquillo del club emiratí se encuentra el técnico español Xavi Pascual, exentrenador del Barcelona y uno de los siete preparadores nacionales en la máxima categoría europea. Su desvinculación del Palau Blaugrana se concretó tras el abono de una cláusula de rescisión de 300.000 euros por parte de una entidad fundada en 2023 por el empresario emiratí Abdulla Saeed Juma Al Naboodah, cuyo patrimonio de 1.500 millones de dólares lo situaba hace un año en el «top 20» de fortunas de Dubái según la revista Forbes.

En su debut de la pasada campaña, primera de su licencia temporal de cinco años, el equipo de Dubái finalizó a las puertas del play-in con un registro de 19 victorias y 19 derrotas. De cara al presente curso, favorecido por una fiscalidad nula que permite el cobro íntegro de los contratos por parte de la plantilla, el club ha incrementado su inversión financiera con el propósito de alcanzar la Final Four.

Xavi Pascual dispone para este ejercicio de un plantel compuesto por 19 jugadores. Tras el desmantelamiento del Mónaco, la entidad emiratí ha incorporado a tres de sus piezas principales: Okobo, Blossomgame y Diallo, considerado el mejor defensor de la Euroliga. Asimismo, el equipo ha sumado al interior Diakité, procedente del Baskonia; a Shengelia, referencia interior del Barcelona en el curso previo; y a Walkup, figura destacada del último campeón. La plantilla aglutina además a otros nombres relevantes como Bertans, Musa, Petrusev, Avramovic y Kabengele, tras haber sondeado previamente a jugadores como Mario Hezonja, Sylvain Francisco o Yabusele.