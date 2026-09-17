Real Betis 1-0 Getafe y Villarreal 3-1 Málaga fueron los resultados de la jornada 6 de LaLiga, disputada el 17 de septiembre de 2026.

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Marcadores de la jornada 6

Real Betis 1 – 0 Getafe

Málaga 1 – 3 Villarreal

Resumen

El Real Betis se impuso por la mínima en su estadio ante el Getafe.

El Villarreal ganó por 3-1 en Málaga, con una diferencia de dos goles que amplía el margen en ese partido concreto.

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Ceuta no cuenta con equipos en la Primera División; la ciudad sigue la competición a través de las retransmisiones y la información deportiva local.

Fuentes

Resultados oficiales de LaLiga, jornada 6 (17 de septiembre de 2026).

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