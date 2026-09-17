Juventus ganó 5-0, Crystal Palace venció 4-0 y Beşiktaş se impuso 4-1 en la jornada 1 de la fase de liga de la Europa League, disputada el jueves 17 de septiembre de 2026.

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Ningún club de Ceuta participa en la presente edición de la UEFA Europa League.

Marcadores de la jornada 1

Levski Sofia 0 – 1 Red Bull Salzburg [goles: Red Bull Salzburg: Haris Tabaković 39′]

[goles: Red Bull Salzburg: Haris Tabaković 39′] OFI 2 – 0 Hoffenheim [goles: OFI: Aitor Cantalapiedra 30′, Georgios Kanellopoulos 84′]

[goles: OFI: Aitor Cantalapiedra 30′, Georgios Kanellopoulos 84′] Beşiktaş 4 – 1 Marseille [goles: Beşiktaş: Ilhan Fakili 15′, Václav Černý 56′, Amir Murillo 59′, Ernest Poku 81′ | Marseille: Keyliane Abdallah 29′]

[goles: Beşiktaş: Ilhan Fakili 15′, Václav Černý 56′, Amir Murillo 59′, Ernest Poku 81′ | Marseille: Keyliane Abdallah 29′] Celtic 1 – 3 Ferencvarosi TC [goles: Ferencvarosi TC: Bamidele Isa Yusuf 20′, Kristoffer Zachariassen 45+1′, Daniel Arzani 47′ | Celtic: Mika Baur 44′]

[goles: Ferencvarosi TC: Bamidele Isa Yusuf 20′, Kristoffer Zachariassen 45+1′, Daniel Arzani 47′ | Celtic: Mika Baur 44′] Crystal Palace 4 – 0 Lech Poznan [goles: Crystal Palace: Yeremy Pino 10′, Chris Richards 27′, Jörgen Strand Larsen 34′ (p.), Eddie Nketiah 89′ | expulsados: Radosław Murawski (Lech Poznan, 87′)]

[goles: Crystal Palace: Yeremy Pino 10′, Chris Richards 27′, Jörgen Strand Larsen 34′ (p.), Eddie Nketiah 89′ | expulsados: Radosław Murawski (Lech Poznan, 87′)] Juventus 5 – 0 NEC Nijmegen [goles: Juventus: Nicolás Iván Gonzalez 9′, Kerim Alajbegovic 24′, Nick Woltemade 35′ (p.), Zeki Çelik 75′, Randal Kolo Muani 82′]

[goles: Juventus: Nicolás Iván Gonzalez 9′, Kerim Alajbegovic 24′, Nick Woltemade 35′ (p.), Zeki Çelik 75′, Randal Kolo Muani 82′] Lillestrom 1 – 2 Torreense [goles: Torreense: Alejandro Alfaro 23′, Manuel Pozo 49′ | Lillestrom: Thomas Lehne Olsen 79′ | expulsados: Nuha Jatta (Torreense, 85′)]

[goles: Torreense: Alejandro Alfaro 23′, Manuel Pozo 49′ | Lillestrom: Thomas Lehne Olsen 79′ | expulsados: Nuha Jatta (Torreense, 85′)] Plzen 0 – 3 Union St. Gilloise [goles: Union St. Gilloise: Relebohile Mofokeng 17′, Mateo Biondic 43′, Ondrej Kricfalusi 59′]

[goles: Union St. Gilloise: Relebohile Mofokeng 17′, Mateo Biondic 43′, Ondrej Kricfalusi 59′] Real Sociedad 1 – 2 Bournemouth [goles: Bournemouth: Justin Kluivert 11′, Rayan Vitor Simplício Rocha 20′ | Real Sociedad: Sergio Gómez 57′]

Duelos destacados

Crystal Palace goleó 4-0 a Lech Poznan. Yeremy Pino (10′) abrió el marcador; Chris Richards (27′), Jörgen Strand Larsen (34′, de penal) y Eddie Nketiah (89′) cerraron la cuenta. Lech Poznan terminó con un jugador menos por la expulsión de Radosław Murawski (87′).

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Juventus ofreció la mayor diferencia de la jornada, 5-0 frente al NEC Nijmegen. Nicolás Iván Gonzalez inauguró el partido en el minuto 9; Kerim Alajbegovic (24′) y Nick Woltemade (35′, penal) ampliaron la ventaja antes del descanso. Zeki Çelik (75′) y Randal Kolo Muani (82′) completaron el marcador, según el acta del encuentro.

Beşiktaş logró un triunfo 4-1 ante el Marseille. Ilhan Fakili adelantó a los locales (15′), Keyliane Abdallah igualó para Marseille (29′) y Václav Černý devolvió la ventaja a Beşiktaş (56′). Amir Murillo (59′) y Ernest Poku (81′) firmaron los goles que sentenciaron el partido.

Real Sociedad, único club español entre los resultados más destacados, cayó 1-2 frente al Bournemouth. Justin Kluivert (11′) y Rayan Vitor Simplício Rocha (20′) pusieron por delante a los visitantes; Sergio Gómez recortó para los donostiarras (57′).

El resto de la jornada incluyó la victoria de Union St. Gilloise por 3-0 sobre Plzen, el 1-0 de Red Bull Salzburg ante Levski Sofia, el 2-0 de OFI frente a Hoffenheim, el 3-1 de Ferencvarosi TC sobre Celtic y el 2-1 de Torreense en su visita a Lillestrom.

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