El conjunto txuriurdin inicia la fase de liga en Anoeta tras caer ante el Atlético y empatar con el Celta, en una jornada previa al inicio del Festival de San Sebastián

La Real Sociedad regresa este jueves 17 de septiembre a la UEFA Europa League con la intención de dejar atrás la eliminación sufrida hace año y medio en Old Trafford ante el Manchester United, marcada por el arbitraje de Benoit Bastien y los tres penaltis señalados en su contra. El equipo donostiarra afronta la primera jornada de la fase de liga frente al Bournemouth en el estadio de Anoeta a partir de las 21:00 horas, en un duelo que precede al arranque del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Los locales buscan cortar una racha negativa ante su público tras perder 0-3 contra el Atlético de Madrid y empatar a cero frente al Celta en sus dos últimas actuaciones en casa.

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El regreso europeo de la Real Sociedad y el reto en Anoeta

La trayectoria europea de la Real Sociedad vuelve a ponerse en marcha un año y medio después de su último compromiso en la competición continental. En aquella ocasión, el conjunto vasco quedó eliminado en Old Trafford tras un choque influido por la actuación del colegiado francés Benoit Bastien, quien señaló hasta tres penas máximas en contra de los txuriurdin.

De cara al estreno en el torneo 2026/2027, la escuadra guipuzcoana afronta la cita con la exigencia de revertir los resultados recientes obtenidos en el estadio de Anoeta. Tras encadenar una derrota por 0-3 frente al Atlético de Madrid y un empate sin goles ante el Celta de Vigo, el grupo necesita sumar una victoria delante de sus aficionados para evitar que se prolongue la dinámica negativa en su feudo y despejar las dudas sobre su solidez como equipo local.

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Horario y dónde ver por televisión el Real Sociedad – Bournemouth

El enfrentamiento entre la Real Sociedad y el Bournemouth, correspondiente a la primera jornada de la fase de liga de la UEFA Europa League, se disputa este jueves 17 de septiembre a las 21:00 horas en el estadio de Anoeta.

La retransmisión en directo del encuentro en televisión se llevará a cabo a través de las emisiones de las plataformas Movistar Plus+ y Movistar LaLiga+.