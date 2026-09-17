El conjunto malagueño recibe al cuadro castellonense este jueves 17 de septiembre a partir de las 21:30 horas en el encuentro correspondiente a la sexta jornada del campeonato nacional de Primera División

El Málaga y el Villarreal miden sus fuerzas este jueves 17 de septiembre en el choque correspondiente a la sexta jornada de LaLiga EA Sports. El encuentro entre ambos conjuntos se disputará a partir de las 21:30 horas en la capital malacitana, en una cita donde ambas escuadras buscan cumplir con sus respectivos objetivos dentro de la máxima categoría del fútbol español.

Lee tambien: Real Sociedad – Bournemouth: horario y dónde ver hoy en TV el partido de la Europa League

El enfrentamiento supone uno de los compromisos destacados de la jornada intersemanal del calendario liguero. Tanto el conjunto local como el cuadro visitante afrontan la cita de este jueves con la necesidad de sumar en el casillero dentro de la competición regular de LaLiga EA Sports.

A qué hora es el Málaga – Villarreal de LaLiga EA Sports

El partido entre el Málaga y el Villarreal, encuadrado en la sexta fecha de LaLiga EA Sports, dará comienzo este jueves 17 de septiembre a las 21:30 horas.

Lee tambien: Real Betis – Getafe: horario y dónde ver hoy en TV y online el partido de LaLiga EA Sports

Dónde ver por TV y online el Málaga – Villarreal de LaLiga EA Sports

La retransmisión en directo del encuentro entre el Málaga y el Villarreal se podrá seguir por televisión a través del canal DAZN, señal encargada de emitir las imágenes del partido correspondiente a la jornada 6 del campeonato nacional.