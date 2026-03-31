El precio de la luz para este martes 31 de marzo se sitúa en los 0,1344 euros por kilovatio hora (€/kWh) de media, una cifra que activa el semáforo amarillo de Selectra y que refleja un coste moderado para los consumidores con tarifa regulada PVPC. Esta jornada presenta un panorama de contrastes, con franjas muy económicas en las primeras horas del día que contrastan con picos significativos durante las horas de mayor demanda.

La evolución del precio eléctrico a lo largo del martes muestra el patrón habitual de los días laborables, con valores más contenidos durante la madrugada y subidas progresivas hacia el mediodía y la noche, cuando la actividad doméstica e industrial alcanza su punto álgido.

Las mejores horas para ahorrar en la factura eléctrica

Los consumidores que busquen optimizar su gasto energético encontrarán en la franja de 06:00 a 07:00 horas la oportunidad más económica del día, con un precio de apenas 0,0885 €/kWh. Esta hora resulta ideal para programar electrodomésticos de alto consumo como lavadoras o lavavajillas, especialmente si se cuenta con sistemas de programación diferida.

Por el contrario, la franja de 21:00 a 22:00 horas registra el precio máximo de la jornada con 0,2233 €/kWh, más del doble que la hora más barata. Esta diferencia de 0,1348 €/kWh entre el valle y el pico horario supone un margen significativo de ahorro para quienes adapten sus hábitos de consumo.

Evolución del precio por tramos del día

Durante la madrugada, los precios se mantienen especialmente contenidos, oscilando entre los 0,0885 €/kWh de las 06:00 horas y los 0,0953 €/kWh de las 02:00-03:00 horas. Esta estabilidad en valores bajos convierte las primeras horas en el momento más recomendable para el consumo intensivo.

La mañana arranca con precios moderados hasta las 08:00 horas, momento en que comienza una escalada que alcanza su primer pico entre las 10:00 y las 14:00 horas, con valores que rondan los 0,18 €/kWh. Este incremento coincide con el arranque de la actividad laboral y el consumo doméstico matutino.

Por la tarde, los precios experimentan un descenso significativo entre las 14:00 y las 18:00 horas, situándose en torno a los 0,11-0,12 €/kWh, una franja relativamente económica para el consumo vespertino. Sin embargo, a partir de las 18:00 horas se produce una nueva escalada que culmina en el pico nocturno.

La noche presenta los valores más elevados de la jornada, especialmente entre las 20:00 y las 22:00 horas, periodo en el que se concentra el mayor consumo doméstico. Tras las 22:00 horas, los precios inician un descenso progresivo que se prolonga hasta la madrugada.

Precio de la luz por horas para el martes 31 de marzo