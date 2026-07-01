Los dos tenistas españoles se enfrentan este miércoles 1 de julio en el último turno de la Pista 2 del Grand Slam de Londres con el objetivo de sellar su clasificación para la siguiente ronda del torneo

El torneo de Wimbledon 2026 avanza en sus rondas eliminatorias con un destacado protagonismo del tenis español. Los jugadores Rafa Jódar y Pablo Carreño se enfrentarán este miércoles, 1 de julio, en un encuentro correspondiente a la segunda ronda del Grand Slam sobre hierba de Londres. Este compromiso supone la reedición de un derbi nacional en el circuito internacional apenas un mes después de que ambos tenistas midieran sus fuerzas en los octavos de final de Roland Garros, una cita que se resolvió con la victoria del jugador madrileño de 19 años. El ganador de este cruce de la segunda eliminatoria obtendrá el pase directo hacia la siguiente fase del campeonato británico.

Rafa Jódar afronta este partido de la segunda ronda tras certificar su primera victoria sobre el césped londinense el pasado lunes, jornada en la que se impuso al tenista británico Felix Gill. Por su parte, el asturiano Pablo Carreño superó la ronda inicial del Grand Slam debido a la retirada de su adversario, el canadiense Denis Shapovalov, en un momento del encuentro en el que el jugador español dominaba con claridad el marcador y el juego sobre la pista. Ambos contendientes llegan así en una dinámica positiva para disputar una plaza en la tercera ronda de la competición.

Horario del partido entre Rafa Jódar y Pablo Carreño en Wimbledon

El partido de tenis entre Rafa Jódar y Pablo Carreño se disputará este miércoles, 1 de julio, sobre las 18:30 horas en el horario peninsular español. El duelo se ha programado para desarrollarse en el último turno de la Pista 2 del complejo de Wimbledon. La actividad deportiva en dicha cancha comenzará de manera oficial a las 12:00 horas, y está previsto que se lleven a cabo un total de tres partidos antes de que dé comienzo el enfrentamiento entre los dos jugadores españoles, por lo que la hora exacta de inicio quedará supeditada a la duración de los choques previos.

Canal de televisión y dónde ver el partido en directo en España

Los aficionados que deseen seguir en directo el desarrollo del partido de segunda ronda de Wimbledon entre Jódar y Carreño en el territorio español podrán hacerlo a través de la televisión. La retransmisión oficial del encuentro correrá a cargo de la plataforma Movistar+, operador que ostenta en exclusiva los derechos de emisión para España de la totalidad de este Grand Slam disputado sobre superficie de hierba. El seguimiento del cruce requerirá disponer de acceso a los canales específicos que la citada plataforma televisiva destina a la cobertura del torneo de Londres.