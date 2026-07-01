La selección belga, liderada por De Bruyne y Trossard tras comandar el Grupo G, busca el pase a los octavos de final en el Estadio de Seattle ante el combinado africano

El Mundial 2026, que se disputa de manera conjunta en Estados Unidos, Canadá y México, afronta un momento decisivo con la celebración de las eliminatorias directas. Las selecciones de Bélgica y Senegal se enfrentan en el partido correspondiente a los dieciseisavos de final del Campeonato del mundo de fútbol. El conjunto europeo llega a esta cita reforzado en su moral tras haber liderado el Grupo G en la primera fase del torneo, mientras que el combinado africano selló su clasificación en la última jornada de la ronda previa.

Bélgica alcanzó la primera posición de su grupo, en el que finalizó empatada a cinco puntos con Egipto, después de certificar una contundente victoria frente a Nueva Zelanda, a la que goleó por un marcador de 1-5. En dicho encuentro, el arsenal ofensivo del equipo belga funcionó a pleno rendimiento gracias a dos goles anotados por Leandro Trossard, uno de Kevin De Bruyne, otro de Romelu Lukaku y un último tanto de Alexis Saelemaekers. El seleccionador belga cuenta con un bloque de plenas garantías internacionales integrado por futbolistas como Thibaut Courtois en la portería, junto a Charles De Ketelaere, Jeremy Doku, Youri Tielemans y los mencionados De Bruyne y Trossard.

Por su parte, la selección de Senegal accedió a estos dieciseisavos de final como tercera clasificada del Grupo I, donde sumó un total de tres puntos. El conjunto africano afrontó una fase inicial compleja al compartir grupo con Francia, que terminó como primera, y Noruega, que avanzó como segunda. Sin embargo, los senegaleses lograron el billete para la fase eliminatoria tras golear por 5-0 en la última jornada a la selección de Irak, que ya se encontraba eliminada de la competición.

El encuentro se disputará en el Estadio de Seattle, conocido bajo la denominación de Lumen Field. Este recinto multiuso, ubicado en la ciudad de Seattle dentro del Estado de Washington (Estados Unidos), fue inaugurado en el año 2002 para reemplazar al antiguo Kingdome, demolido en el año 2000. El estadio cuenta con un aforo superior a los 68.000 espectadores. Aunque Bélgica parte con la condición de favorita para avanzar de ronda, Senegal buscará mantener un marcador corto para conservar sus opciones de triunfo hasta el final del partido.

Horario del partido entre Bélgica y Senegal en el Mundial 2026

El partido entre las selecciones de Bélgica y Senegal se disputa este lunes 1 de julio a las 22:00 horas, momento en el que el balón echará a rodar en el césped del Estadio de Seattle.

Dónde ver por televisión el Bélgica – Senegal en directo

Los aficionados que deseen seguir el encuentro de dieciseisavos de final por televisión en España podrán hacerlo a través de la plataforma DAZN y de su espacio dedicado DAZN Mundial, que disponen de los derechos de emisión. Asimismo, el partido de fútbol también se podrá ver en directo por televisión a través del canal BarTV Mundial (M300), integrado en la plataforma Movistar Plus+.