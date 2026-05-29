Rafa Jódar afronta este viernes, 29 de mayo de 2026, una nueva prueba de fuego en Roland Garros. Tras superar una exigente segunda ronda donde demostró su capacidad para sufrir ante las adversidades, el jugador madrileño se mide en la tercera ronda del torneo parisino al norteamericano Alex Michelsen. El encuentro, que supone el debut de Jódar en uno de los grandes estadios del complejo francés, determinará el pase hacia la fase final del torneo en una sección del cuadro donde los favoritos previstos por Ranking ATP ya han quedado eliminados.

El camino de Rafa Jódar en esta edición de Roland Garros está combinando solvencia y capacidad de resistencia. Después de un debut plácido en el que solo cedió cinco juegos frente a Kovacevic, el tenista madrileño tuvo que aprender a sufrir en su segundo compromiso ante Duckworth. En un partido marcado por las complicadas condiciones de la pista, problemas físicos derivados de una caída que requirió la atención del fisioterapeuta y un ‘warning’ del juez de silla por un fallo de comunicación con su acompañante al intentar quitar la etiqueta de una zapatilla nueva, Jódar logró recomponerse. Pese a firmar solo dos golpes ganadores más que su oponente y cometer seis dobles faltas, su solidez desde el fondo de la pista forzó los 71 errores no forzados de Duckworth, sellando el triunfo en cuatro sets y demostrando una notable gestión de los momentos de nervios.

De cara al compromiso de este viernes, la recuperación física se perfila como un factor determinante. El propio jugador dedicó la jornada del miércoles a descansar y recuperarse, en un día donde también aprovechó para enviar un mensaje de apoyo al CD Leganés ante su partido decisivo por la permanencia en LaLiga Hypermotion frente al Mirandés. El principal rival a batir, más allá del contrincante, será el intenso calor que castiga París durante toda la semana, un factor ambiental que ya afectó a tenistas como Jannik Sinner en su partido ante Juan Manuel Cerúndolo.

Su rival en la tercera ronda es Alex Michelsen, actual número 42 del mundo, quien llega a la cita tras derrotar a su compatriota Basavareddy en cuatro mangas. Para Jódar, el partido añade la novedad de disputarse en la pista Simonne-Mathieu, abandonando las pistas exteriores de las dos primeras rondas. El madrileño parte como favorito en un escenario donde las eliminaciones tempranas de Lehecka y Davidovich, potenciales rivales de cuarta ronda por ranking, abren el camino. En caso de superar a Michelsen, el escollo previo a los cuartos de final —donde esperaría el número tres mundial, Zverev— será el vencedor del duelo entre Thiago Agustín y Pablo Carreño.

Horario y dónde ver en televisión y online el partido entre Rafa Jódar y Alex Michelsen

El partido entre Rafa Jódar y Alex Michelsen, correspondiente a la tercera ronda de Roland Garros, se disputa este viernes 29 de mayo de 2026 en la pista Simonne-Mathieu, siendo el segundo turno del tercer estadio del torneo. El inicio del encuentro está previsto para alrededor de las 13:00 horas (hora peninsular española), justo al finalizar el partido del cuadro femenino entre Marta Kostyuk y Viktorija Golubic.

El choque se podrá seguir en directo por televisión y de forma online a través de Eurosport, canal accesible en las plataformas de Movistar y Orange, así como mediante la plataforma de ‘streaming’ HBO Max.