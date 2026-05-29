El BAXI Manresa y el Real Madrid Basket se enfrentan en un encuentro correspondiente a la jornada 34 de la Liga Endesa, una cita que marca el final de la fase regular de la competición. El partido, que se disputa en el pabellón Nou Congost, mide las fuerzas de un conjunto madridista que busca recuperar las buenas sensaciones antes del inicio de las eliminatorias por el título y un cuadro manresano que afronta el choque sin presión clasificatoria en este tramo definitivo del torneo.

El Real Madrid Basket afronta este compromiso en una coyuntura marcada por el desgaste físico. El conjunto blanco llega cansado tras su reciente participación en la Final Four de la Euroliga, un torneo en el que superó en las semifinales al Valencia Basket por un marcador de 90-105, para posteriormente caer en la gran final frente al Olympiacos por 92-85. Este esfuerzo acumulado pasó factura al equipo en su regreso al campeonato nacional, donde sufrió una derrota en el pabellón Movistar Arena por 83-88 ante el Baskonia.

Con este panorama, el equipo dirigido por Sergio Scariolo tiene como meta prioritaria volver a la senda de la victoria y cortar una dinámica negativa de cuatro derrotas consecutivas en la competición doméstica. Tres de estos tropiezos se produjeron ante su propia afición, en una serie de partidos donde cedió de manera sucesiva frente al Río Breogán, el Surne Bilbao Basket, el Asisa Joventut y el citado Baskonia. Pese a este bache de resultados, la situación clasificatoria del Real Madrid Basket es idónea, ya que ostenta de forma matemática la primera plaza de la Liga Endesa gracias a un balance de 26 victorias y 7 derrotas. Al restar únicamente un partido por jugar, la plantilla blanca confía en sumar un triunfo antes de esperar a que se defina su rival definitivo para el playoff.

Por su parte, el BAXI Manresa encara la última jornada de la fase regular en una posición de absoluta tranquilidad. La escuadra catalana ocupa en la actualidad la undécima posición de la tabla clasificatoria en la Liga Endesa, con un registro de 15 victorias y 18 derrotas. Con estos números, el cuadro manresano se encuentra en una zona templada de la clasificación, sin opciones matemáticas de alcanzar los puestos que dan acceso al playoff por el título ni peligro de caer en las posiciones de descenso. De este modo, su principal aliciente para el duelo de este viernes será intentar brindar una victoria a sus seguidores en el pabellón Nou Congost, aprovechando el factor cancha.

En el precedente de la primera vuelta de la fase regular, disputado en el pabellón Movistar Arena, la victoria correspondió al Real Madrid Basket, que se impuso al BAXI Manresa por un tanteo de 87-75. De cara al encuentro en tierras catalanas, y a pesar de contar con bajas de gravedad en el juego interior, los pupilos de Sergio Scariolo buscarán imponer su juego para cerrar la fase regular con una alegría antes de adentrarse en la lucha por el campeonato.

Horario del BAXI Manresa contra Real Madrid Basket de la Liga Endesa

El partido de baloncesto entre el BAXI Manresa y el Real Madrid Basket, enmarcado en la jornada 34 de la Liga Endesa, se disputa este viernes 29 de mayo. El balón echará a rodar a partir de las 18:00 horas.

Dónde ver hoy en directo por televisión el partido de la Liga Endesa

El encuentro entre el cuadro manresano y el conjunto blanco se podrá seguir en directo por televisión a través del canal DAZN Baloncesto (dial M74 en Movistar y dial O126 en la plataforma Orange), integrado dentro de la oferta de la plataforma DAZN.