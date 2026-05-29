La tercera ronda de Roland Garros 2026 ha deparado uno de los enfrentamientos más esperados del torneo parisino, el cual medirá la experiencia de Novak Djokovic frente a la proyección de Joao Fonseca. El considerado mejor tenista de todos los tiempos se cruza en el cuadro francés con uno de los mayores diamantes en bruto de la nueva generación de deportistas, en una cita que supone el primer duelo directo entre ambos dentro del circuito ATP y para la que se prevé un lleno absoluto en las gradas.

Novak Djokovic afronta este compromiso tras certificar una notable mejoría en su juego sobre la arcilla de París. El jugador serbio desembarcó en el segundo Grand Slam de la temporada sin registrar victorias previas en la gira europea de tierra batida, una circunstancia derivada de su eliminación en la primera ronda del ATP de Roma a manos de Dino Prizmic. No obstante, el balcánico ha vuelto a evidenciar que los torneos de Grand Slam constituyen su prioridad absoluta. En las dos primeras rondas de esta edición, Djokovic ha elevado su nivel competitivo para dejar en el camino a los tenistas locales Giovanni Mpetshi Perricard y Valentin Royer, compromisos en los que cedió un set y acumuló una considerable carga física.

Por su parte, Joao Fonseca llega a esta tercera ronda con la moral reforzada tras completar una remontada inédita en su trayectoria profesional. El joven brasileño logró revertir por primera vez una desventaja de dos sets en contra en un torneo de Grand Slam, precisamente ante el verdugo de Djokovic en Roma, Dino Prizmic. Fonseca, quien ha catalogado al serbio como su ídolo de la infancia y el mejor de todos los tiempos, busca dar un salto definitivo en su carrera profesional batiendo al tenista que inspiró su desarrollo deportivo, en una temporada donde ya ha conseguido plantar cara a figuras como Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

Horario del partido entre Novak Djokovic y Joao Fonseca en Roland Garros 2026

El partido correspondiente a la tercera ronda entre Novak Djokovic y Joao Fonseca se disputa hoy, viernes 29 de mayo de 2026, en la pista Philippe Chatrier. El inicio del encuentro está programado para dar comienzo no antes de las 15:30 horas en horario peninsular español (las 14:30 horas en la comunidad autónoma de Canarias).

Dónde ver hoy en directo por televisión y ‘streaming’ el Djokovic contra Fonseca

La retransmisión en directo del torneo de Roland Garros 2026 en España se realiza a través de las pantallas de Eurosport y de la plataforma HBO Max. El canal Eurosport se encuentra integrado dentro de la oferta televisiva de los operadores Movistar+, DAZN y Orange TV. Asimismo, el partido se puede seguir de forma online mediante las aplicaciones oficiales de dichas operadoras para sus suscriptores y a través de la plataforma HBO Max, que permite seleccionar el encuentro de manera individualizada.