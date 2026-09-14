Leeds 4 – 1 Newcastle, jornada 4 de la Premier League, lunes 14 de septiembre de 2026.
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Marcadores de la jornada
- Leeds 4 – 1 Newcastle (goles: Leeds: Lewis Miley 32′ (p.p.), Jayden Bogle 34′, Dominic Calvert-Lewin 45+1′, Noah Okafor 59′ | Newcastle: Bazoumana Touré 90′)
Duelos y goleadores
El partido se decidió en la primera mitad y quedó sentenciado con el tanto del 4-1 en la segunda parte.
Lewis Miley abrió el marcador con un tanto en propia puerta en el 32′.
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Jayden Bogle amplió la ventaja en el 34′.
Dominic Calvert-Lewin cerró la primera parte con gol en el 45+1′.
Noah Okafor marcó el 4-1 en el 59′.
Bazoumana Touré redujo distancias para el Newcastle en el 90′.
Fuente: datos facilitados del resumen de la jornada.