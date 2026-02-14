La Luna inicia su tránsito por Capricornio imponiendo un tono de sobriedad y realismo en el cierre de la semana

El firmamento de este domingo 15 de febrero de 2026 presenta una transición significativa hacia la introspección y la responsabilidad. Tras la efervescencia emocional de las jornadas previas, la Luna ingresa en el signo de Capricornio, una posición que invita a la reflexión pausada y a la evaluación de las estructuras personales. Este movimiento astral, en armonía con la presencia de Saturno en Aries, marca un domingo de planificación estratégica, donde el descanso no se entiende como inactividad, sino como una preparación necesaria para los desafíos profesionales de la próxima semana.

Predicciones por signo