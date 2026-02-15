El Rayo Vallecano y el Atlético de Madrid protagonizan este domingo 15 de febrero uno de los duelos más esperados de la jornada 24 de LALIGA EA SPORTS. Sin embargo, el choque no se disputará en el barrio, sino en Leganés, debido a las malas condiciones del césped de Vallecas.

La polémica ha marcado la previa de este derbi. Tras la auditoría de LALIGA, se determinó que el terreno de juego de Vallecas no garantiza la seguridad de los futbolistas, obligando al Rayo (18º, 22 puntos) a ejercer de local en el Estadio de Butarque. Los de la franja llegan en puestos de descenso y con la urgencia de puntuar, mientras que el Atlético de Madrid (3º, 45 puntos) aterriza eufórico tras golear al Barça en Copa y con la mirada puesta en consolidar su plaza de Champions.

Horario y Estadio: ¿Dónde y cuándo se juega el Rayo – Atleti?

El partido se disputará este domingo 15 de febrero a las 16:15 horas (horario peninsular español). Debido a los problemas técnicos en su feudo habitual, el encuentro se traslada definitivamente al Estadio Ontime Butarque (Leganés).+1

Televisión y Online: ¿Dónde ver el partido en directo?

Para seguir el derbi en directo desde España, la plataforma encargada de la retransmisión es DAZN:

Televisión: Se podrá ver a través de los canales DAZN LaLiga y DAZN LaLiga 2 (disponibles también en los diales de Movistar y Orange).

Hostelería: Los establecimientos públicos podrán sintonizarlo en LaLiga TV Bar .

Los establecimientos públicos podrán sintonizarlo en . Streaming: A través de la aplicación de DAZN para todos los dispositivos compatibles.

Alineaciones Probables: Estrellas y Rotaciones

Ambos técnicos llegan con objetivos muy distintos, pero con onces competitivos para este duelo madrileño:

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Espino; Óscar Valentín, Pedro Díaz, Isi, Akhomach, Álvaro García; De Frutos.

Atlético de Madrid: Oblak; Pubill, Le Normand, Giménez, Hancko; Marcos Llorente, Mendoza, Baena; Lookman, Giuliano y Sörloth.

Las claves del partido

El Rayo Vallecano afronta el reto de jugar como «local» fuera de su barrio en un momento crítico, con la presión de verse en la zona roja de la tabla. Por su parte, el Atlético de Simeone busca aprovechar el gran estado de forma de jugadores como Baena y Lookman para no dar tregua al Villarreal en esa tercera posición que ambos comparten.