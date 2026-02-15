La SD Huesca recibe este domingo 15 de febrero a la AD Ceuta en la jornada 26 de LALIGA HYPERMOTION. Los oscenses, obligados a ganar para salir del descenso, se enfrentan a un Ceuta que se ha consolidado como la gran revelación de la temporada.

La SD Huesca afronta una de las semanas más críticas del campeonato. Tras la dura derrota en Gijón, los hombres de Jon Pérez ‘Bolo’ inician en El Alcoraz una serie de dos partidos consecutivos como locales que marcarán su destino en la categoría. Actualmente en puestos de descenso con 27 puntos, el conjunto azulgrana necesita erradicar las desconexiones defensivas para superar a una AD Ceuta que, pese a ser candidata al descenso al inicio de curso, navega tranquila en la décima posición con 35 puntos y un partido menos.

Horario y Televisión: ¿Cuándo y dónde ver el Huesca – Ceuta?

El encuentro se disputará este domingo 15 de febrero en el Estadio de El Alcoraz.

Hora: 16:15 horas (horario peninsular español).

16:15 horas (horario peninsular español). Canal de TV: El partido se podrá seguir a través de LALIGA TV HYPERMOTION, disponible en las principales plataformas de pago (Movistar+, Orange, Vodafone, Amazon Prime Video, entre otras).

Alineaciones probables: Revolución en el once de Bolo

El técnico vasco recupera efectivos y tiene a casi toda la plantilla disponible, lo que abre la puerta a rotaciones importantes tras las pruebas realizadas en el amistoso ante el filial.

SD Huesca: Se espera el regreso de Joaquín a la titularidad. Bolo podría mover los laterales con la entrada de Jordi Martín o Javi Mier , mientras que jugadores como Michael y Seoane opositan al once tras su buen rendimiento semanal. La gran duda reside en el frente ofensivo, donde el abanico de opciones es ahora más amplio que nunca. Baja confirmada: Diego Aznar.

Se espera el regreso de a la titularidad. Bolo podría mover los laterales con la entrada de , mientras que jugadores como opositan al once tras su buen rendimiento semanal. La gran duda reside en el frente ofensivo, donde el abanico de opciones es ahora más amplio que nunca. AD Ceuta: José Juan Romero llega condicionado por las bajas en los laterales. José Matos (sanción) y Manu Sánchez (lesión) no estarán en El Alcoraz. La nota positiva podría ser el regreso de Rubén Díez . Posible once: Vallejo; Anuar, Carlos Hernández, Diego González, Redru; Youness, Campaña, Kuki; Aisar, Konrad y Marcos Fernández.

José Juan Romero llega condicionado por las bajas en los laterales. (sanción) y (lesión) no estarán en El Alcoraz. La nota positiva podría ser el regreso de .

Las claves: El optimismo frente a la revelación

A pesar de la situación clasificatoria, el vestuario oscense transmite un mensaje de optimismo y «ganas de nunca» para revertir la situación. La clave para el Huesca será mantener la concentración los 90 minutos ante un Ceuta que ya demostró su peligro al romper el invicto de Sergi Guilló en el banquillo. Para los visitantes, el reto será recomponer una defensa mermada por las ausencias en los costados para seguir soñando con los puestos de privilegio.