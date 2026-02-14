El santoral católico conmemora hoy, 15 de febrero, a figuras que destacan por su profundidad espiritual y su celo misionero. Celebramos a San Claudio de la Colombière, pieza clave en la difusión de la devoción al Sagrado Corazón, y a San Sigfrido, apóstol de las tierras suecas.

San Claudio de la Colombière (1641-1682)

Sacerdote jesuita francés, Claudio fue un hombre de una cultura brillante y una humildad profunda. Es recordado principalmente por ser el director espiritual de Santa Margarita María Alacoque.

El «Fiel Siervo»: Cuando la Iglesia y la sociedad miraban con recelo las visiones de Santa Margarita sobre el Sagrado Corazón de Jesús, Claudio fue quien reconoció la autenticidad de los mensajes y ayudó a difundirlos.

Fue enviado a Inglaterra como capellán de la duquesa de York. Allí trabajó incansablemente por los católicos perseguidos hasta que fue arrestado y encarcelado, lo que deterioró su salud para siempre. Espiritualidad: Su vida se basó en la confianza absoluta en la misericordia divina. Sus escritos son hoy clásicos de la espiritualidad católica.

San Sigfrido de Växjö, obispo

Sigfrido (siglo XI) fue un monje inglés que, siguiendo los pasos de San Óscar, partió hacia el norte de Europa para llevar el Evangelio a los vikingos en Suecia.

Bautismo de un Rey: Su mayor logro fue bautizar al rey Olof Skötkonung de Suecia, lo que facilitó enormemente la cristianización del país.

Otros santos que se celebran el 15 de febrero

Junto a ellos, la Iglesia recuerda hoy a:

Santos Faustino y Jovita, mártires: Dos hermanos de Brescia (Italia) de origen noble que en el siglo II sufrieron atroces tormentos por su fe. La tradición dice que las fieras se negaron a atacarlos en el anfiteatro. Son los patronos de Brescia .

Una mujer de Clermont (Francia) del siglo V que vivió una vida de retiro y oración. Se dice que al morir, una bandada de palomas blancas acompañó su cortejo fúnebre. San Quinidio de Vaison, obispo: Pastor galo del siglo VI conocido por su austeridad y por su labor de mediación en conflictos entre nobles y el pueblo.

Beatos