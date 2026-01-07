El ritmo de la semana se acelera. Con la Luna en Virgo transitando por sus últimos grados, hoy es el día de la «perfección técnica». Es el momento ideal para revisar contratos, pulir proyectos y prestar atención a esa letra pequeña que otros pasan por alto. La influencia de Capricornio sigue siendo fuerte, recordándonos que los grandes éxitos no se construyen con suerte, sino con constancia. Es un jueves para ser realistas, metódicos y, sobre todo, para cuidar la salud física tras los excesos navideños.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Te sientes con una disciplina inusual. Es el día perfecto para organizar tu agenda de todo el mes y delegar aquello que te quita tiempo para tus metas reales.

Salud: presta atención a tu postura en el trabajo. Un pequeño ajuste te evitará dolores de espalda.

Trabajo: tu capacidad de análisis detectará un error en un informe antes de que sea tarde.

Número de la suerte: 14.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La energía de tierra de hoy te favorece enormemente. Te sientes creativo pero con los pies en el suelo, lo que te permite materializar ideas artísticas en algo rentable.

Amor: un romance que empieza con una base de amistad y valores compartidos tiene muchas opciones de prosperar.

Hijos: si los tienes, hoy es un día de mucha conexión a través de actividades prácticas.

Número de la suerte: 5.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tu atención sigue centrada en el hogar. Podrías recibir noticias sobre una reparación o mejora en tu vivienda que habías pospuesto.

Emoción: te sientes más reservado de lo habitual. No te fuerces a socializar si prefieres la paz de tu casa.

Consejo: organiza tus archivos digitales; liberar espacio virtual te dará claridad mental.

Número de la suerte: 6.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Es un día de gran actividad intelectual. Tu mente es una esponja y tienes la habilidad de explicar cosas complejas de manera sencilla y útil.

Comunicación: ideal para enviar propuestas comerciales o tener esa reunión difícil que requiere mucho tacto.

Entorno: un viaje corto por trabajo será muy productivo y te permitirá conocer a alguien interesante.

Número de la suerte: 3.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Hoy el foco está en tu bolsillo. La Luna en Virgo te pide que seas austero y que analices bien el valor real de lo que compras.

Dinero: excelente día para negociar condiciones bancarias o revisar tus pólizas de seguros.

Autoestima: te sentirás seguro al ver que tienes tus asuntos bajo control. El orden te da poder.

Número de la suerte: 2.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La Luna sigue en tu signo, dándote una ventaja competitiva. Tu mente está lúcida y tu capacidad de organización está en su punto máximo.

Personal: es el momento de tomar decisiones sobre ti mismo. No esperes a que otros te digan qué hacer.

Imagen: proyectas profesionalismo y pulcritud. Es un gran día para una entrevista o presentación.

Número de la suerte: 1.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Día de balance interno. Es posible que sientas que el mundo va demasiado rápido; permítete un momento de pausa para evaluar tus sentimientos.

Espiritualidad: tu intuición está muy fina. Si algo no te da buena espina, confía en tu instinto.

Secreto: alguien te pedirá que guardes una información importante. Sé discreto.

Número de la suerte: 12.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Tus redes de contacto están muy activas. Es un jueves ideal para el networking estratégico y para buscar aliados que compartan tu visión de futuro.

Social: un amigo te dará la clave para resolver un problema técnico que te tenía estancado.

Metas: tus propósitos de año nuevo empiezan a tomar forma gracias a tu perseverancia.

Número de la suerte: 11.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El éxito profesional está a tu alcance si te mantienes enfocado. Evita las distracciones y céntrate en los detalles prácticos de tu carrera.

Éxito: un superior reconocerá tu capacidad de trabajo bajo presión. Mantén el listón alto.

Imagen pública: hoy eres el ejemplo de eficiencia. Disfruta del respeto que te has ganado.

Número de la suerte: 10.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

En tu mes de gloria, la Luna en un signo afín te da la claridad mental necesaria para expandir tus proyectos. Tu juicio hoy es impecable.

Mente: buen momento para iniciar estudios superiores o para trámites relacionados con el extranjero.

Viajes: planificar un desplazamiento para finales de mes te dará una motivación extra hoy.

Número de la suerte: 9.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Es un día para profundizar en tus finanzas compartidas. Podrías encontrar una solución creativa a un tema de deudas o impuestos.

Transformación: logras ver un patrón negativo en tu vida y decides cortarlo de raíz. Te sientes más ligero.

Intimidad: buscas calidad sobre cantidad. Una conversación honesta con tu pareja lo cambiará todo.

Número de la suerte: 8.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

El foco está en tus relaciones y sociedades. La Luna frente a tu signo te pide que escuches las necesidades de los demás con atención al detalle.