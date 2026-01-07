El FC Barcelona selló su pase a la final de la Supercopa de España 2026 con una contundente victoria por 5-0 ante el Athletic Club en Yeda. El equipo de Hansi Flick fue muy superior y dejó el partido prácticamente sentenciado en una primera parte arrolladora, liderada por un Raphinha estelar, autor de un doblete y una asistencia.

El Athletic comenzó con intensidad y llegó a generar varias aproximaciones peligrosas, incluido un balón al palo de Sancet, pero el dominio culé fue creciendo con el paso de los minutos. Tras un primer aviso de Pedri y Fermín, el marcador se abrió en el minuto 22: Fermín no acertó en la volea, pero Ferran Torres aprovechó el rechace para adelantar a los azulgranas.

Ese gol fue un punto de inflexión. El conjunto de Valverde se vino abajo y el Barça desató una auténtica avalancha ofensiva. Apenas ocho minutos después, Fermín amplió la ventaja con un potente disparo a la escuadra tras una gran acción de Raphinha. El tercero llegó en el 34’, obra de Roony, que culminó una jugada individual aprovechando un grave error de Unai Simón.

El festival se cerró antes del descanso con dos auténticos golazos de Raphinha. El brasileño firmó el 4-0 con un latigazo imparable a la escuadra y confirmó su exhibición en una primera parte histórica: el Barcelona se convirtió en el primer equipo en marcar cuatro goles en un primer tiempo de una semifinal de la Supercopa.

En la segunda mitad, el Barça bajó ligeramente el ritmo, pero mantuvo el control absoluto del encuentro con casi un 80% de posesión. El Athletic intentó tirar de orgullo, aunque sin acierto de cara a portería. Joan García apenas tuvo que intervenir, mientras los azulgranas seguían generando ocasiones claras.

El quinto gol llegó en el minuto 51, nuevamente por medio de Raphinha, que culminó una jugada de insistencia para redondear su gran noche. Flick aprovechó el tramo final para repartir minutos y dar entrada a jugadores como Lamine Yamal, que disputó los últimos 20 minutos y dejó destellos de su calidad pese al marcador favorable.

Con esta contundente victoria, el Barcelona se clasifica con autoridad para la final de la Supercopa de España, dejando una imagen de equipo sólido, eficaz y en plena forma. El Athletic, pese a disponer de varias ocasiones claras que no supo convertir, quedó superado por la pegada y el ritmo de un Barça que ya mira al título.