El santoral católico conmemora hoy, 8 de enero, a figuras que fueron luz en medio de las invasiones y la transformación de Europa. Destacan San Severino, el «apóstol de Austria», y Santa Gúdula, patrona de Bruselas, ambos recordados por su firmeza en la fe y su dedicación a los más necesitados.

San Severino de Nórico, monje

San Severino (fallecido en el 482) fue un monje y misionero que ejerció una labor fundamental en la provincia romana de Nórico (actuales Austria y Baviera) durante el colapso del Imperio Romano.

Protector del Pueblo: En una época de caos por las invasiones bárbaras, Severino no solo se ocupó del espíritu de los fieles, sino también de su supervivencia. Organizó la recogida de víveres, rescató cautivos y negoció con los jefes de las tribus invasoras para proteger a la población civil.

Vida de Asceta: A pesar de su gran influencia política y social, vivía en una celda sencilla, vestía una sola túnica incluso en invierno y pasaba gran parte del tiempo en oración y ayuno.

Profeta y Guía: Tenía fama de poseer el don de profecía. Se dice que predijo a Odoacro que llegaría a ser rey de Italia, recordándole que siempre debía ser misericordioso con el pueblo.

Santa Gúdula, virgen

Santa Gúdula (fallecida hacia el 712) es la santa nacional de Bélgica y patrona de la ciudad de Bruselas.

Vida de Oración: Hija de nobles y educada por su tía, Santa Gertrudis de Nivelles, decidió consagrar su vida a Dios. Se cuenta que cada mañana, antes de que saliera el sol, caminaba largas distancias hasta la iglesia para orar.

La Leyenda de la Linterna: La iconografía suele representarla con una linterna. Según la tradición, el demonio intentaba apagar su luz para que se perdiera en el camino, pero un ángel la encendía de nuevo para que pudiera llegar a su destino sagrado.

Veneración: Sus restos descansan en la Catedral de San Miguel y Santa Gúdula en Bruselas, un templo que es símbolo de la identidad belga.

Otros santos que se celebran el 8 de enero

Junto a estas figuras, la Iglesia recuerda en esta jornada a otros testigos de la fe:

San Lorenzo Giustiniani, obispo: Aunque su fiesta principal es en septiembre, hoy se recuerda su tránsito al cielo en 1456. Fue el primer patriarca de Venecia, conocido por su gran humildad y por las reformas que introdujo en el clero de su tiempo.

San Apolinar de Hierápolis, obispo: Gran apologista cristiano del siglo II en la actual Turquía. Escribió obras famosas en defensa de la fe ante el emperador Marco Aurelio.

San Paciente de Metz, obispo: Pastor del siglo IV recordado por su celo apostólico y por la construcción de iglesias en su diócesis francesa.

San Erhardo de Ratisbona, obispo: Misionero en Baviera durante el siglo VII, conocido por haber bautizado a Santa Odilia, a quien, según la tradición, devolvió la vista durante el sacramento.

Beatos