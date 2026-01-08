Tras una primera semana de enero marcada por la inestabilidad propia del invierno, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este jueves, 8 de enero de 2026, una jornada de transición hacia un tiempo más estable y agradable en la ciudad autónoma.

Previsión detallada de la AEMET

Según los datos actualizados de la agencia, los ceutíes disfrutarán de un día marcado por la ausencia de precipitaciones y una recuperación de los termómetros:

• Estado del cielo: Predominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque no se descartan algunos intervalos de nubes bajas durante las primeras horas de la mañana, que se irán disipando antes del mediodía.

• Temperaturas en ascenso: Se espera una subida moderada de las temperaturas máximas, que podrían rondar los 15°C – 16°C, mientras que las mínimas se mantendrán estables en torno a los 11°C – 12°C. La sensación térmica será más cálida que en días anteriores gracias a la incidencia del sol.

• Vientos: Soplará viento de Poniente, que será flojo durante la mayor parte del día, aunque la AEMET advierte de que podría arreciar ligeramente por la tarde.

Estado de la mar y avisos

En el litoral ceutí, la situación marítima se mantiene bajo control. Aunque en otras zonas del Estrecho se han activado avisos por vientos del Oeste de fuerza 7, en las costas de Ceuta el peligro se califica como bajo. La navegación en el Estrecho de Gibraltar se prevé sin incidencias significativas para las rotaciones de los ferris en esta jornada.