Hoy la magia de los reyes magos se entrelaza con una energía de aterrizaje. Comenzamos el día con el brillo y la alegría de la Luna en Leo, ideal para abrir regalos y disfrutar del entusiasmo infantil, pero a medida que avanza la jornada, la Luna entra en Virgo. Este cambio nos empuja a poner orden, a saborear los detalles y a empezar a mentalizarnos para la rutina. Es un día de gratitud y organización: disfruta de los presentes recibidos, pero empieza a preparar el terreno para un año que promete ser de construcción sólida.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Recibes el día con mucha energía, pero la tarde te pedirá calma. Es posible que recibas un regalo relacionado con la salud o el bienestar que te será muy útil.

La sorpresa: una noticia sobre un nuevo proyecto laboral llegará justo cuando te relajes.

una noticia sobre un nuevo proyecto laboral llegará justo cuando te relajes. Consejo: no intentes terminar todas las tareas hoy; disfruta del roscón y del descanso.

no intentes terminar todas las tareas hoy; disfruta del roscón y del descanso. Número de la suerte: 6.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Los reyes magos te traen estabilidad y belleza. Te sentirás muy cómodo en tu hogar, disfrutando de la calidad de los detalles y de la compañía familiar.

La sorpresa: un detalle de alguien especial te demostrará que conocen tus gustos mejor de lo que pensabas.

un detalle de alguien especial te demostrará que conocen tus gustos mejor de lo que pensabas. Amor: la tarde será ideal para el romance pausado y la complicidad.

la tarde será ideal para el romance pausado y la complicidad. Número de la suerte: 15.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tu curiosidad estará por las nubes. Los mejores regalos para ti hoy serán los libros, la tecnología o cualquier cosa que estimule tu mente.

La sorpresa: una llamada o mensaje de alguien que echabas de menos cerrará el día con broche de oro.

una llamada o mensaje de alguien que echabas de menos cerrará el día con broche de oro. Foco: tu capacidad de comunicación te permitirá resolver un pequeño roce familiar.

tu capacidad de comunicación te permitirá resolver un pequeño roce familiar. Número de la suerte: 3.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Hoy valoras lo emocional por encima de lo material. Te conmoverá más una nota escrita a mano que el regalo más caro del mundo.

La sorpresa: encontrarás algo que dabas por perdido en un rincón de tu casa.

encontrarás algo que dabas por perdido en un rincón de tu casa. Dinero: es un buen día para planificar tus ahorros tras los gastos de estas fiestas.

es un buen día para planificar tus ahorros tras los gastos de estas fiestas. Número de la suerte: 2.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Vives la mañana con todo el esplendor. Sin embargo, al entrar la Luna en Virgo, empezarás a pensar en cómo mejorar tu eficiencia diaria.

La sorpresa: un reconocimiento a tu generosidad te llegará de la persona menos esperada.

un reconocimiento a tu generosidad te llegará de la persona menos esperada. Bienestar: mima tu piel y tu cuerpo; hoy necesitas sentirte renovado por fuera y por dentro.

mima tu piel y tu cuerpo; hoy necesitas sentirte renovado por fuera y por dentro. Número de la suerte: 1.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

A medida que avance el día, te sentirás más en tu elemento. Los reyes te traen claridad mental y el impulso necesario para organizar tu nueva agenda.

La sorpresa: recibirás un regalo práctico que encajará perfectamente con tus planes de 2026.

recibirás un regalo práctico que encajará perfectamente con tus planes de 2026. Poder: tu intuición para los detalles te ahorrará un problema logístico mañana.

tu intuición para los detalles te ahorrará un problema logístico mañana. Número de la suerte: 10.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Buscas la armonía estética en este día de reyes. Te encantará rodearte de cosas bellas y compartir el tradicional roscón en un ambiente equilibrado.

La sorpresa: una invitación social para este fin de semana te hará mucha ilusión.

una invitación social para este fin de semana te hará mucha ilusión. Amor: buscas la paz. Un gesto amable hacia tu pareja suavizará cualquier tensión reciente.

buscas la paz. Un gesto amable hacia tu pareja suavizará cualquier tensión reciente. Número de la suerte: 7.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Vives la magia de forma intensa y algo misteriosa. Te fijarás en el significado profundo de los regalos y de las ausencias.

La sorpresa: descubrirás una intención oculta (y positiva) detrás de un gesto de un amigo.

descubrirás una intención oculta (y positiva) detrás de un gesto de un amigo. Transformación: hoy decides soltar un hábito que ya no te representa para empezar el año «limpio».

hoy decides soltar un hábito que ya no te representa para empezar el año «limpio». Número de la suerte: 8.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Tu optimismo es el mejor regalo para los demás. Disfrutarás de la mañana como un niño, soñando con los viajes que este año te traerá.

La sorpresa: una noticia sobre un viaje o un estudio se confirmará hoy de manera inesperada.

una noticia sobre un viaje o un estudio se confirmará hoy de manera inesperada. Filosofía: compartes tu alegría y contagias esperanza a tu entorno.

compartes tu alegría y contagias esperanza a tu entorno. Número de la suerte: 11.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

En tu temporada, los reyes magos te traen autoridad y respeto. Te sientes el pilar de la familia y disfrutas de ver a todos felices bajo tu protección.

La sorpresa: un regalo de gran valor duradero (material o profesional) llegará a tus manos.

un regalo de gran valor duradero (material o profesional) llegará a tus manos. Estrategia: por la tarde, tu mente ya estará trazando el plan de éxito para mañana.

por la tarde, tu mente ya estará trazando el plan de éxito para mañana. Número de la suerte: 22.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Prefieres los regalos originales o tecnológicos que rompan con lo convencional. Tu enfoque hoy es futurista y muy social.

La sorpresa: un amigo te propondrá una idea loca que podría convertirse en un negocio rentable.

un amigo te propondrá una idea loca que podría convertirse en un negocio rentable. Libertad: necesitas tu espacio incluso en días familiares; no dudes en buscarlo.

necesitas tu espacio incluso en días familiares; no dudes en buscarlo. Número de la suerte: 13.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Vives este día con una sensibilidad espiritual altísima. Sientes la magia de los reyes en el aire y te dejas llevar por la emoción del momento.