La Luna en Leo alcanza su plenitud de energía este sábado, invitando a la expresión personal, el romance y el disfrute máximo antes de dar la bienvenida a marzo

Cerramos el mes de febrero de 2026 con una explosión de vitalidad y fuego. Este sábado 28 de febrero está marcado por el tránsito ininterrumpido de la Luna por el signo de Leo, lo que convierte la jornada en una invitación abierta al espectáculo, la generosidad y la alegría de vivir. Mientras el Sol en Piscis aporta una capa de sensibilidad y empatía, la Luna leonina nos empuja a salir de nuestro caparazón, a celebrar nuestras victorias (por pequeñas que sean) y a buscar el placer en todas sus formas. Es un día para ser valientes, apasionados y, sobre todo, auténticos.

Predicciones detalladas por signo para el 28 de febrero

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Aries, este sábado el cosmos te otorga un «pase VIP» para la diversión. La energía de fuego de Leo armoniza perfectamente con tu naturaleza, impulsando tu carisma y tus ganas de aventura. Es un día ideal para el romance; si estás soltero, tu magnetismo será irresistible, y si tienes pareja, es el momento de planificar algo grandioso. No escatimes en risas y permite que tu niño interior tome las riendas de la jornada.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Hoy el protagonismo se traslada a tu hogar, pero no de forma tranquila, sino vibrante. Es el día perfecto para organizar una cena, una fiesta o una reunión familiar donde tú seas el anfitrión estrella. Te sentirás orgulloso de tus raíces y de tu espacio personal. En el amor, podrías sentir la necesidad de proteger y mimar a los tuyos de manera casi dramática. Disfruta de la calidez de tu santuario privado.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tu palabra será tu mayor tesoro este sábado. Estás en una racha comunicativa brillante y tu ingenio atraerá a todo tipo de personas. Es un día excelente para excursiones cortas, para visitar lugares nuevos en tu ciudad o para asistir a eventos culturales. En el amor, la seducción vendrá a través de la inteligencia y el sentido del humor. Una charla casual hoy podría convertirse en el inicio de algo mucho más profundo.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Tras unos días de gran intensidad emocional, hoy te enfocas en el valor de las cosas. Querrás disfrutar de los placeres materiales: una buena comida, una prenda de ropa especial o una inversión en algo que te haga sentir seguro y próspero. Es un día para recordarte que mereces lo mejor. En lo sentimental, la lealtad será el valor que más aprecies; buscarás seguridad y compromiso real en tus vínculos.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

¡El escenario es tuyo, Leo! Con la Luna brillando en tu signo durante todo el sábado, te sientes en la cima del mundo. Tu confianza está por las nubes y tu capacidad para inspirar a otros es ilimitada. Es un día para dedicarlo enteramente a lo que te apasiona. En el amor, no te conformes con menos de lo que sueñas; tu corazón late con fuerza y hoy tienes el poder de atraer exactamente lo que proyectas.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Mientras el resto del zodiaco busca la fiesta, tú podrías preferir la «fiesta del alma». Es un sábado ideal para el retiro espiritual, la meditación o la creación artística en privado. Tu intuición está muy afilada y podrías tener revelaciones importantes sobre tu futuro. En el amor, un gesto silencioso pero profundo valdrá más que mil palabras. Recarga tus baterías hoy; marzo exigirá mucho de ti desde el primer día.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Tu vida social arde con una luz especial este sábado. Los planes con amigos, los eventos comunitarios o las actividades grupales te llenarán de energía positiva. Eres el pegamento que mantiene unidos a tus círculos sociales hoy. En el amor, podrías darte cuenta de que alguien que considerabas «solo un amigo» despierta en ti sentimientos mucho más intensos y apasionados. ¡Abre bien los ojos!

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Incluso siendo sábado, tu mente está puesta en tus metas y en cómo te percibe el mundo. Es un día de gran brillo público; si asistes a algún evento, dejarás una huella imborrable. Tu ambición está aliada con tu encanto, lo que te permite convencer a cualquiera de tus visiones. En el plano personal, busca el equilibrio: no dejes que el deseo de estatus eclipse la necesidad de conectar de verdad con tu pareja.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Tu espíritu viajero se dispara hoy. Si puedes realizar una escapada, hazlo sin dudar; si no, busca la aventura en los libros, el cine o conversaciones con personas de otras culturas. Te sientes optimista y capaz de conquistar cualquier horizonte. En el amor, la conexión se dará a través de la expansión de la mente; busca a alguien con quien puedas soñar en grande y reír a carcajadas.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Hoy es un día de «todo o nada». La energía leonina activa tu casa de la transformación y la intimidad, llevándote a buscar conexiones profundas y verdaderas. No te interesan las charlas superficiales. En el ámbito financiero, es un buen momento para revisar inversiones o planes conjuntos con tu pareja. En el amor, la pasión será intensa y posesiva en el buen sentido; buscas una unión de almas.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

El foco está puesto directamente en el «otro». Es un sábado para dedicarlo por completo a tu pareja, a tu mejor amigo o a ese socio especial. La Luna en tu signo opuesto te pide que dejes de lado tu independencia por un momento y disfrutes del placer de ir de la mano de alguien. En el amor, es un día de compromisos, promesas brillantes y celebraciones compartidas. El equilibrio es la clave de tu felicidad hoy.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Piscis, aprovecha este sábado para poner alegría en tus rutinas. No veas las tareas diarias como una carga, sino como una oportunidad para cuidar de ti mismo. Un cambio de «look», una sesión de ejercicio estimulante o simplemente organizar tu agenda con colores te hará sentir de maravilla. En el amor, la atención a los pequeños detalles cotidianos será lo que más valore la otra persona. Termina febrero sintiéndote saludable y radiante.