La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes, 27 de febrero de 2026, ha deparado los siguientes números: 27, 24, 39, 42 y 14. En cuanto a las estrellas, el resultado ha sido el 10 y el 06. Por su parte, el código premiado en El Millón corresponde a ZDH01056.

La jornada de este viernes ha vuelto a poner en juego el bote de Euromillones, una de las loterías con mayor seguimiento en el continente europeo. Los participantes que hayan sellado sus apuestas aguardaban con expectación la extracción de las bolas que determinan la fortuna en este sorteo de ámbito transnacional.

Funcionamiento y participación

El Euromillones es un sorteo que se celebra de manera periódica cada martes y viernes. Su alcance trasciende fronteras, permitiendo la participación de ciudadanos de una amplia lista de países europeos, entre los que se encuentran Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. Desde su primera celebración en febrero de 2004, cuyo escenario fue la ciudad de París, el sorteo ha consolidado una estructura mecánica basada en una apuesta de dos euros en la mayor parte de las jurisdicciones participantes.

Para concurrir al sorteo, los jugadores deben realizar una selección de cinco números situados en un rango del 1 al 50, junto con la elección de dos estrellas, que deben encontrarse comprendidas entre el 1 y el 11.

Categorías de premios

El sistema de premios de Euromillones contempla diversas categorías para recompensar a los participantes. El máximo galardón se reserva para aquellos acertantes que logren coincidir con los cinco números y las dos estrellas extraídas. No obstante, el formato permite que también obtengan premio otros boletos que registren un menor número de coincidencias, abarcando combinaciones que van desde los cinco números acompañados de una o ninguna estrella, hasta categorías inferiores que premian el acierto de un número con las dos estrellas, pasando por los distintos niveles intermedios de tres y dos números.