El sorteo del Eurojackpot celebrado este viernes, 27 de febrero de 2026, ha determinado que la combinación ganadora está compuesta por los números 07, 17, 19, 28 y 47. En cuanto a la extracción de los soles, los números afortunados han sido el 02 y el 07.

Los participantes que hayan validado sus boletos para la presente jornada ya pueden comprobar si su combinación coincide con los números extraídos en este sorteo de ámbito europeo. La combinación oficial, que engloba tanto los cinco números principales como los dos soles adicionales, determina la asignación de los premios correspondientes según la normativa establecida por este juego de azar transnacional.

Como es habitual en cada edición del Eurojackpot, la expectación ha sido notable entre los seguidores de esta lotería, que destaca por su alcance internacional y su sistema de premios. Los apostantes que hayan participado en este sorteo de viernes deben verificar sus boletos para identificar si han obtenido algún tipo de compensación económica basada en los aciertos registrados.

Se recomienda a los usuarios que conserven sus boletos de manera segura, ya que son el documento acreditativo necesario para poder reclamar cualquier premio derivado de esta combinación ganadora.