La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de este viernes, 27 de febrero de 2026, ha sido la formada por los números 05, 06, 28, 37, 43 y 44. El número complementario ha recaído en el 31, mientras que el reintegro ha correspondido al 05.

La Bonoloto se mantiene como uno de los juegos de azar con mayor tradición y seguimiento en España. Desde su creación en febrero de 1988, este sorteo, gestionado por la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado, ha consolidado un sistema de premios que destina el 55% de su recaudación a los acertantes.

Funcionamiento y modalidades de juego

Para participar en la Bonoloto, el jugador debe seleccionar seis números en una tabla numerada del 1 al 49. El precio de cada apuesta se fija en 0,50 euros, estableciéndose la obligatoriedad de realizar al menos dos apuestas para que el boleto sea considerado válido.

Existen dos modalidades principales para cumplimentar el boleto:

• Apuesta simple: Permite realizar entre 1 y 8 apuestas por boleto, debiendo marcarse seis números en cada una de ellas.

• Apuesta múltiple: El usuario puede seleccionar hasta un máximo de 11 números en su combinación. Esta opción incrementa notablemente las probabilidades de obtener un premio, aunque conlleva un coste más elevado en función del número de apuestas seleccionadas.

Periodicidad y validez

El sorteo ofrece flexibilidad al apostante, permitiendo participar únicamente en el sorteo diario o, alternativamente, optar por jugar en el resto de sorteos de la semana. Esta última modalidad permite incluir la misma combinación en los seis sorteos semanales (de lunes a sábado), siempre y cuando el boleto haya sido validado antes del inicio del primer sorteo en el que el participante desee intervenir.

Nota: Se recuerda a los usuarios que la información aquí expuesta es a título informativo. La única lista oficial válida de resultados es la proporcionada por la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.