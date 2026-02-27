El sorteo del Cuponazo de la ONCE correspondiente a este viernes, 27 de febrero de 2026, ha otorgado el premio principal al número 88699, al que corresponde la serie 033. Asimismo, el sorteo ha determinado que el reintegro a la primera cifra es el 8, mientras que el reintegro a la última cifra es el 9.

Los seguidores del tradicional sorteo de los viernes de la ONCE ya pueden verificar sus boletos para comprobar si han resultado agraciados con el número premiado en la presente jornada. El Cuponazo es una de las citas semanales más esperadas por los participantes, quienes aguardan la extracción de la combinación ganadora y su serie asociada para conocer el destino de sus apuestas.

Información para los participantes

El resultado oficial del Cuponazo, que incluye tanto el número principal como la serie y los reintegros a la primera y última cifra, es el único documento válido para la validación de premios. Desde la organización, se recuerda a todos los participantes la importancia de custodiar correctamente los cupones adquiridos para realizar las gestiones oportunas en caso de resultar premiados.

La combinación ganadora de este viernes cierra una nueva jornada de juego, manteniendo el interés de los ciudadanos por este sorteo que forma parte de la oferta habitual de loterías y juegos de azar en España.