Los nativos de Capricornio se preparan para una semana de transformaciones importantes entre el 30 de marzo y el 5 de abril de 2026. La entrada de abril marca un punto de inflexión en tu ciclo anual, donde la energía renovadora de la primavera se combina con tu naturaleza determinada para crear oportunidades únicas de crecimiento personal y profesional.

Amor y relaciones

Venus en tránsito por tu quinta casa de la creatividad y el romance trae una semana especialmente favorable para los asuntos del corazón. Las parejas establecidas vivirán momentos de mayor complicidad y comprensión mutua, especialmente entre el martes 31 de marzo y el jueves 2 de abril. Es el momento ideal para planificar ese viaje que habéis estado posponiendo o para tomar decisiones importantes sobre vuestro futuro conjunto.

Los Capricornio solteros se beneficiarán de la influencia de Marte en su undécima casa, que favorece los encuentros a través de amigos o en eventos sociales. No descartes esa invitación que al principio no te convence del todo: podría ser la puerta de entrada a algo especial. Tu magnetismo natural estará en su punto más alto durante el fin de semana.

Las relaciones familiares requieren un poco más de atención esta semana. Mercurio en aspecto tenso con Saturno puede generar malentendidos con hermanos o familiares cercanos. La clave está en mantener la calma y no tomar las cosas de manera personal.

Trabajo y finanzas

El sector profesional experimenta un impulso significativo gracias a la favorable posición de Júpiter en tu décima casa de la carrera. Los proyectos que iniciaste a principios de año comienzan a mostrar resultados tangibles, y tu dedicación no pasa desapercibida para los superiores. El miércoles 1 de abril podría llegar una propuesta laboral interesante o un reconocimiento a tu trabajo.

Las finanzas presentan un panorama estable pero requieren planificación estratégica. Evita las compras impulsivas durante la primera mitad de la semana, especialmente el lunes 30 y martes 31 de marzo. En cambio, el viernes 4 de abril se presenta como una jornada excelente para inversiones a medio plazo o para negociar mejores condiciones en tus cuentas bancarias.

Los Capricornio que trabajan por cuenta propia verán un incremento en la demanda de sus servicios. Es el momento de ampliar tu red de contactos profesionales y de considerar la posibilidad de diversificar tu oferta. La Luna nueva del sábado 5 de abril marca un punto de partida ideal para nuevos emprendimientos.

Salud y bienestar

Tu energía física se encuentra en un buen momento, aunque debes prestar atención especial a las articulaciones y la zona lumbar. La tensión acumulada por el estrés laboral puede manifestarse en forma de rigidez muscular. Incorpora ejercicios de estiramiento a tu rutina diaria y considera la posibilidad de recibir un masaje relajante a mitad de semana.

El aspecto emocional requiere equilibrio. La influencia de la Luna en diferentes signos a lo largo de la semana puede provocar cambios de humor más pronunciados de lo habitual. Practica técnicas de respiración consciente y dedica tiempo a actividades que realmente disfrutes para mantener tu bienestar mental en óptimas condiciones.

Días clave de la semana

Miércoles 1 de abril: Día de máximo poder personal. Ideal para presentaciones importantes, negociaciones o declaraciones de amor. Tu capacidad de persuasión estará en su punto más alto.

Día de máximo poder personal. Ideal para presentaciones importantes, negociaciones o declaraciones de amor. Tu capacidad de persuasión estará en su punto más alto. Viernes 4 de abril: Jornada favorable para las finanzas y las inversiones. También excelente para firmar contratos o cerrar acuerdos comerciales que has estado negociando.

Jornada favorable para las finanzas y las inversiones. También excelente para firmar contratos o cerrar acuerdos comerciales que has estado negociando. Sábado 5 de abril: La Luna nueva marca un momento perfecto para establecer nuevos objetivos y comenzar proyectos frescos. Tu intuición estará especialmente aguda para tomar decisiones acertadas.

Consejo semanal para Capricornio

Esta semana te invita a encontrar el equilibrio perfecto entre tu naturaleza ambiciosa y la necesidad de disfrutar el presente. No te obsesiones tanto con los resultados futuros que olvides celebrar los logros actuales. Tu perseverancia característica, combinada con una actitud más flexible y abierta al cambio, será la fórmula del éxito. Confía en tu instinto y permite que tu lado más espontáneo salga a la superficie: los astros están de tu lado para que brilles con luz propia.