La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé una jornada de lunes sin nubes en la ciudad autónoma, con temperaturas máximas de 17 grados y vientos flojos de componente este.

La ciudad de Ceuta inicia la semana bajo la influencia de una estabilidad atmosférica consolidada. Según el pronóstico detallado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), este lunes se presenta con un panorama general de cielos sin nubes, marcando una tendencia de tiempo seco y soleado que predominará durante los próximos días en el área del Estrecho.

En lo que respecta a los valores térmicos para la jornada de hoy, los termómetros no registrarán variaciones significativas en comparación con las jornadas previas. Se espera que las temperaturas máximas alcancen los 17 grados, mientras que las mínimas se mantendrán estables en el entorno de los 13 grados. Esta escasa amplitud térmica vendrá acompañada de vientos flojos de dirección este, lo que contribuirá a una sensación ambiental agradable en la ciudad.

Previsión para el martes: ascenso de las temperaturas

De cara al martes, la estabilidad meteorológica se verá reforzada. La previsión oficial apunta a un escenario completamente despejado en el que el protagonismo recaerá en el ascenso de los termómetros. Las temperaturas máximas experimentarán un repunte notable hasta situarse en los 21 grados, cuatro más que en la jornada de lunes. Por el contrario, las mínimas sufrirán un ligero descenso, rondando los 12 grados. Durante este día, el viento soplará en calma de dirección nordeste.

Estabilidad de cara al miércoles

El pronóstico para el miércoles descarta cualquier probabilidad de precipitaciones en la ciudad autónoma. Durante dicha jornada se espera que el cielo presente un aspecto poco nuboso, aunque se producirá un nuevo ajuste en los valores térmicos. La temperatura máxima descenderá hasta los 18 grados, mientras que las mínimas no registrarán cambios de relevancia respecto a los días anteriores. En cuanto al régimen de vientos, estos seguirán sin ser una preocupación, soplando de forma leve con dirección nordeste.

Esta información meteorológica, facilitada por la AEMET, tiene carácter provisional y queda sujeta a posibles cambios en función de las actualizaciones de los modelos de predicción en las próximas horas.