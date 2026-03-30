El precio de la luz este lunes 30 de marzo de 2026 se sitúa en un nivel medio de 0,1349 €/kWh, marcando el inicio de semana con un semáforo en color amarillo que indica un coste moderado para los consumidores. La jornada presenta un comportamiento típico con las horas nocturnas como las más económicas y un notable pico de precio en horario de máximo consumo doméstico.

La diferencia entre la hora más barata y la más cara alcanza los 0,1499 €/kWh, lo que representa una oportunidad clara de ahorro para quienes puedan adaptar sus hábitos de consumo a los tramos más económicos del día.

Las mejores horas para ahorrar en la factura eléctrica

Los consumidores que busquen optimizar su gasto eléctrico encontrarán en la madrugada la ventana de oportunidad más atractiva. La hora más económica se registra de 00:00 a 01:00 horas con un precio de 0,0905 €/kWh, seguida muy de cerca por el tramo de 01:00 a 02:00 horas a 0,0914 €/kWh.

Por el contrario, la franja a evitar es la comprendida entre las 21:00 y 22:00 horas, cuando el precio se dispara hasta los 0,2404 €/kWh, momento en el que coincide el mayor consumo doméstico con la cena y el uso de electrodomésticos. Es recomendable posponer el uso de lavadora, lavavajillas u horno fuera de este horario.

Evolución del precio a lo largo del día

La jornada arranca con precios muy competitivos durante toda la madrugada, manteniéndose por debajo de los 0,10 €/kWh desde las 00:00 hasta las 07:00 horas. Este período nocturno representa la mejor oportunidad para programar electrodomésticos de alto consumo.

Durante la mañana, los precios experimentan una subida gradual, alcanzando picos intermedios entre las 10:00 y 14:00 horas con valores que rondan los 0,18 €/kWh. La tarde ofrece un respiro con precios más moderados entre las 14:00 y 18:00 horas, antes de la escalada final hacia el pico nocturno de las 21:00 horas.

Precio de la luz por horas este lunes 30 de marzo