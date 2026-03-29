Consulte la combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, los números del complementario y el reintegro, así como los pasos para realizar el cobro de los premios.

La suerte ha vuelto a citarse con los apostantes en el sorteo de la Bonoloto correspondiente a este domingo, 29 de marzo. Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado una nueva jornada de este popular juego, cuya combinación de seis cifras puede suponer un giro significativo para los acertantes. Aquellos ciudadanos que posean un boleto para esta fecha ya pueden verificar si sus números coinciden con los extraídos en el bombo.

Combinación ganadora de la Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, 29 de marzo, ha deparado la siguiente combinación ganadora: 14, 15, 3, 36, 47 y 48. Junto a estos seis números principales, el número complementario ha correspondido al 26, mientras que el reintegro de la jornada es el 2.

Para aspirar a uno de los premios que reparte este sorteo, es condición indispensable contar con al menos tres números acertados. No obstante, la cuantía final a percibir está sujeta tanto al número total de aciertos obtenidos por el apostante como al bote acumulado para la jornada, factores que provocan variaciones en los importes de un sorteo a otro.

Procedimiento para el cobro de los premios

En caso de que su boleto resulte premiado, es fundamental conocer el protocolo establecido para el cobro de las cantidades. Si el premio obtenido es igual o inferior a 2.000 euros, el beneficiario podrá percibir el importe de manera inmediata en cualquier administración oficial de lotería.

Por el contrario, si la cuantía supera los 2.000 euros, el ganador deberá personarse en una de las entidades bancarias colaboradoras —como BBVA o CaixaBank— provisto de su Documento Nacional de Identidad (DNI) y el boleto original. Es imperativo recordar que el derecho al cobro de los premios caduca a los 90 días (tres meses); una vez transcurrido este plazo, se perderá cualquier posibilidad de reclamación.

Horarios y funcionamiento del sorteo

La Bonoloto se distingue por ser el único juego de Loterías y Apuestas del Estado que se celebra todos los días de la semana. Los sorteos tienen lugar diariamente a las 21:30 horas, momento a partir del cual se hacen públicos los resultados oficiales.

Respecto al coste de participación, cada apuesta tiene un precio de 0,50 euros. Sin embargo, la normativa estipula que el valor mínimo de un boleto debe alcanzar el euro. Esto implica que, para participar en un único sorteo, el jugador debe cumplimentar al menos dos apuestas. En el caso de optar por una modalidad semanal para varios sorteos, es posible participar con una única apuesta por jornada.