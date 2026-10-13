Los docentes de la educación pública madrileña inician este miércoles 14 de octubre paros de carácter indefinido. La protesta exige la reducción de la jornada lectiva, la disminución de los ratios por aula, mejoras en las infraestructuras de los centros y una subida salarial de 600 euros.

La actividad en los centros educativos de la Comunidad de Madrid afronta desde este miércoles 14 de octubre de 2026 una jornada de movilizaciones y paros que amenaza con alterar el normal desarrollo del curso escolar. El malestar acumulado durante los últimos cursos entre los profesionales de la enseñanza pública desemboca en una convocatoria de huelga de carácter indefinido con la que los docentes pretenden trasladar sus reivindicaciones laborales y organizativas desde las aulas hasta las calles de la capital.

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La protesta colectiva está impulsada por las organizaciones sindicales CCOO, CGT, CNT, Solidaridad Obrera, STEM y UGT, de forma conjunta con las plataformas Educación Especial Digna, Menos Lectivas y Queremos FP. Los convocantes denuncian la falta de avances en las vías de negociación abiertas con la Consejería de Educación y señalan un paulatino deterioro de la enseñanza pública en la región. De forma paralela, el sindicato CSIF ha fijado un calendario propio de tres jornadas consecutivas de huelga programadas para los días 14, 15 y 16 de octubre. La cita cuenta además con el respaldo manifiesto de las plataformas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

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Calendario, horarios y recorrido de las manifestaciones en la capital

El esquema de las movilizaciones arranca a primera hora del miércoles 14 de octubre, con el despliegue de piquetes informativos en los accesos a los centros educativos de la región a partir de las 8:00 horas. A las 10:00 horas están convocadas diversas concentraciones descentralizadas en distintos puntos, a las que seguirá una reunión de manifestantes a las 12:00 horas en la Puerta del Sol. Durante esa misma mañana, a las 12:00 horas, CSIF ha programado una concentración específica ante la sede de la Consejería de Educación, ubicada en la calle de Alcalá. El acto principal del día tendrá lugar a las 18:00 horas con una gran manifestación cuyo recorrido discurrirá entre la estación de Atocha y la Puerta del Sol.

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Las acciones de protesta continuarán el jueves 15 de octubre mediante nuevos piquetes informativos desde las 8:00 horas. A las 12:00 horas, los docentes formarán una cadena humana rodeando la sede de la Consejería de Educación, reservando la tarde para la celebración de asambleas y la instalación de mesas informativas. Para el viernes 16 de octubre, el colectivo ha convocado una asamblea abierta en el Parque del Retiro a las 12:00 horas, previa a una segunda manifestación vespertina programada a las 18:00 horas entre Atocha y Sol. Por su parte, las plataformas de las seis universidades públicas madrileñas preparan dos jornadas de huelga universitaria fijadas para los días 4 y 5 de noviembre en protesta por el acuerdo de financiación suscrito con el Gobierno regional.

Las reivindicaciones del profesorado: jornada, salarios y ratios

Entre las demandas centrales expuestas por la representación docente figura la reducción de la carga lectiva a 17 periodos semanales en Educación Secundaria y Formación Profesional, y a 22 periodos en Educación Primaria. Los sindicatos reclaman de igual modo una disminución efectiva del número de alumnos por aula, un incremento de recursos destinados a la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales y un incremento salarial de 600 euros mensuales en el complemento específico autonómico. Asimismo, la tabla reivindicativa incluye mejoras retributivas para colectivos específicos y la incorporación de personal administrativo para mitigar la carga burocrática en los colegios e institutos.

Docentes en Huelga.

🟢La pública no puede esperar.

6 motivos para la huelga indefinida:

1️⃣ Subida de salarios



2️⃣ Bajada de ratios



3️⃣ Horas Lectivas

4️⃣ Fin de la segregación

5️⃣ Instalaciones dignas

6️⃣ Reducción de la burocracia



📅El 14 de octubre todas a la Huelga 🔥 pic.twitter.com/6Sh3QYx9JE — CGT Enseñanza Madrid (@CGTMadrideduc) September 21, 2026

El estado de las instalaciones de los centros públicos constituye otro de los bloques argumentales de la movilización. Las organizaciones convocantes exigen la implantación de un plan integral de climatización, la retirada completa del amianto en las infraestructuras escolares y la finalización de la práctica de construcción de centros por fases, reclamando la dotación presupuestaria necesaria para garantizar la calidad y la inclusividad del sistema educativo madrileño.