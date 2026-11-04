El presentador del magacín vespertino reprendió a los docentes por irrumpir en el centro del plató para trasladar sus reivindicaciones a la consejera y defendió el respeto a la audiencia tras suspender la emisión con una pausa publicitaria

Un momento de máxima tensión se vivió este martes durante la emisión en directo de La tarde de Telemadrid. El periodista y conductor del espacio, Christian Gálvez, se vio obligado a intervenir de forma drástica cuando cuatro profesores en huelga abandonaron sus asientos en la grada del plató y se colocaron en el centro del escenario para lanzar sus peticiones a la consejera y a la Comunidad de Madrid. El incidente se produjo en el instante en que el comunicador se disponía a dar paso a la mesa de debate del programa con una consulta sobre los hábitos de higiene diaria de los espectadores.

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Ante la presencia de dos hombres y dos mujeres ataviados con camisetas verdes con el lema «Escuela pública de todos para todos», Gálvez reprochó el modo en que habían accedido al espacio televisivo. Tras cortar sus intervenciones y solicitar a la realización que enfocara en exclusiva su rostro, el presentador afirmó que jamás un docente le había engañado de tal manera, remarcando que las formas empleadas no resultaban las correctas para trasladar sus demandas a la opinión pública.

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Irrupción en el plató y respuesta de Christian Gálvez en directo

El suceso aconteció cuando el presentador se preparaba para abrir la mesa de colaboradores preguntando si la audiencia prefería ducharse por la mañana o la noche anterior. En ese momento, los cuatro docentes se levantaron de la grada y se situaron alrededor del conductor mientras la rótula con la pregunta permanecía en la parte inferior de la pantalla. Uno de los profesores tomó la palabra ante las cámaras para exponer que acudían a la televisión pública al considerar que la consejera no prestaba atención a sus reclamos, a lo que una compañera añadió que encaraban la cuarta semana de huelga en defensa de la educación pública madrileña. Mientras los colaboradores reprochaban que no hubieran acudido a debatir formalmente, los maestros argumentaron que sabían que dicha posibilidad era imposible.

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Gálvez, que permanecía sentado en el sofá, se puso en pie para frenar la dinámica: «Gracias, chicos, pero las artes que habéis utilizado para hacer esto no me parecen las correctas». Cuando una de las docentes intentó replicar, el comunicador la interrumpió tajantemente: «No, no, ahora voy a hablar yo». Acto seguido, recordó sus antecedentes académicos, explicando que estudió Magisterio en la especialidad de Educación Primaria antes de volcarse en el sector audiovisual cuando pasó el tren de la televisión, y defendió que los profesionales por los que ha peleado toda su vida no emplearían esos métodos.

Con el respaldo de los aplausos del público y de los colaboradores del magacín, Gálvez advirtió a los cuatro manifestantes: «Ahora mismo, a partir de ahora, este no es vuestro espacio, es nuestro». Durante el tenso instante, solicitó repetidamente al control de realización que le mantuviera en pantalla ordenando «Pínchame. Pínchame a mí». Antes de dar paso a los anuncios, el comunicador expresó su pesar por el engaño percibido y anunció la pausa comercial: «Afortunadamente, nunca jamás en mi vida, y no digo que tengan o dejen de tener razón, pero jamás en mi vida un profesor me engañó como me han engañado ellos. Nos vamos a publicidad. Volvemos a seguir con una buena pregunta».

Esto acaba de ocurrir en Telemadrid. Profesores en huelga han logrado colarse en el programa de Christian Gálvez para denunciar los recortes en educación de Ayuso del PP. pic.twitter.com/cTzYo1wB3d — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) November 3, 2026

Disculpas a la audiencia tras el corte publicitario y trayectoria del presentador

A la vuelta de la pausa comercial, con los docentes ya fuera del centro del escenario, Christian Gálvez ofreció disculpas a los espectadores por el altercado presenciado. El conductor manifestó que no consideraba necesario entrar en la valoración sobre el fondo de las reivindicaciones laborales o quién tenía más o menos razón, enfatizando que el punto conflictivo radicaba en «las artes» utilizadas. Según expuso, a los maestros se les había brindado un trato afectuoso al llegar y habían accedido con intenciones completamente distintas a la dinámica desarrollada en el plató, sin especificar si figuraban en la instalación como público o invitados.

El periodista defendió que «la honestidad, la sinceridad y el respeto por encima de todas las cosas siempre deben mantenerse», lamentando que la audiencia hubiera presenciado un episodio que calificó de «violento en directo». Asimismo, admitió las dificultades inherentes al trabajo en vivo: «Es lo que tiene la tele, que muchas veces nos equivocamos, así que la próxima vez nos equivocaremos, pero creo que un poquito mejor».

Christian Gálvez encabeza actualmente la oferta vespertina de Telemadrid tras una dilatada trayectoria en concursos de máxima audiencia. La irrupción de los docentes se suma a un periodo en el que el comunicador abordó públicamente el impacto personal de su salida de Pasapalabra —formato que declaró no haber vuelto a ver por salud mental— y la disolución, conocida el pasado mes de octubre, de la productora que constituyó junto a Mediaset tras dejar dicho espacio.