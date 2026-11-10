Mayo Clinic ha sido reconocida en 2026 como el mejor hospital del mundo por octavo año consecutivo en la clasificación World’s Best Hospitals de Newsweek, que se basa en la opinión de más de 85.000 profesionales sanitarios.

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Carlos Juandó Quiñones, un estudiante valenciano de 23 años de la Universidad Católica de Valencia (UCV), ha sido seleccionado para realizar una estancia formativa de un mes en Mayo Clinic, donde ha podido observar de cerca el trabajo clínico en Otorrinolaringología y conocer la cultura de investigación del centro.

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La estancia está vinculada a la doctora María Peris Celda, neurocirujana formada en la UCV. Juandó destaca la importancia de esta experiencia: "Es solo un mes, pero permite comprender la calidad de la asistencia y ver por qué Mayo Clinic es un referente".

Durante el proceso de selección, se tuvo en cuenta no solo el expediente académico, sino también la personalidad y valores del candidato, lo que llevó a Juandó a combinar sus estudios con la música.

La movilidad académica internacional permite a los estudiantes aprender de diferentes modelos y elevar el nivel de exigencia en su formación. Carlos finalizará su carrera en mayo de 2027 y aún no ha elegido especialidad.