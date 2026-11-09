La crisis en Ceuta, derivada de la entrada masiva de personas a finales de julio, ha impactado significativamente en la educación universitaria, afectando al campus de la Universidad de Granada (UGR) en la ciudad. Un informe reciente destaca un «comportamiento excepcional» en las matrículas y traslados de expediente, coincidiendo con los sucesos del 30 y 31 de julio.

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El documento, remitido a la Consejería de Educación y Cultura, analiza cómo esta situación ha influido en las bajas de matrículas y traslados de expediente en los estudios de grado. Los datos, actualizados al 20 de octubre, muestran un incremento notable en las anulaciones de matrícula y traslados de expediente en comparación con el curso anterior.

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Impacto en Ciencias de la Salud y Enfermería

El grado en Enfermería, perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Salud, ha sido especialmente afectado, registrando 70 bajas de matrícula. Este número representa el 73,7% del total de anulaciones en el campus. En el curso anterior, esta facultad había registrado 28 bajas, lo que significa un incremento del 150%.

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En total, se han contabilizado 95 bajas en los estudios de grado, frente a las 37 del curso anterior, lo que supone 58 bajas adicionales y un incremento interanual del 156,8%. Este aumento ha sido más pronunciado en la Facultad de Ciencias de la Salud, pero también se ha observado en la Facultad de Educación, Economía y Tecnología (FEET), que ha registrado 25 anulaciones frente a las 9 del curso anterior, un incremento del 177,8%.

Incremento en traslados de expediente

El informe también destaca un aumento en los traslados de expediente. Entre el 1 de septiembre y el 20 de octubre, se registraron 25 traslados, frente a los 9 del curso anterior, lo que supone 16 casos adicionales y un incremento del 177,8%. La mayoría de estos traslados se concentran en el grado de Enfermería, con 12 registros, seguido de Educación Primaria con 5, e Ingeniería Informática con 3.

La UGR ha realizado un análisis conjunto de las anulaciones de matrícula y traslados de expediente, concluyendo que ambos indicadores han experimentado un crecimiento significativo. A 8 de octubre, las anulaciones de matrícula aumentaron de 37 a 87 respecto al mismo periodo del curso anterior, un incremento del 135,1%. Los traslados de expediente también crecieron de 9 a 25, con un aumento del 177,8%.

Este informe subraya el impacto de la crisis en Ceuta no solo en términos de seguridad y economía, sino también en el ámbito educativo, afectando la percepción de la ciudad y la continuidad académica de los estudiantes.