El sindicato ANPE alerta del auge de los llamados ‘curis’ —montajes creados por alumnos a partir de fotos reales de profesores— en un curso en el que las denuncias por hostigamiento suben hasta los 417 casos y el 72 % de los docentes atendidos sufre ansiedad.

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El profesorado español afronta una nueva modalidad de hostigamiento en los centros educativos: los denominados ‘curis’, viñetas, animaciones o vídeos manipulados mediante inteligencia artificial a partir de fotografías reales de docentes que los estudiantes difunden desde perfiles anónimos en redes sociales para ridiculizarlos o atribuirles conductas falsas.

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Así lo ha advertido el sindicato docente ANPE, a través de su servicio del Defensor del Profesor, que constata un aumento de consultas de profesionales desbordados por tener que desmentir situaciones inventadas. Según explica su coordinadora estatal, Teresa Hernández, ya se detectan casos graves en los que se insinúan acercamientos impropios hacia alumnas que, pese a ser falsos, generan sospechas inmediatas y un fuerte desgaste emocional cuando intervienen las fuerzas de seguridad.

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Aumento de la ansiedad, bajas laborales y conflictos con familias

Los datos recopilados por el Defensor del Profesor durante el curso 2025-2026 reflejan un empeoramiento del clima en las aulas: el 72 % de los docentes que solicitaron ayuda declaró cuadros de ansiedad y los avisos de bajas laborales alcanzaron el 19 %, dos puntos porcentuales más que en el ejercicio anterior. En la Comunidad de Madrid, el coordinador del servicio, José Antonio Carmona, relata que reciben llamadas incluso en fin de semana de profesores con miedo a acudir los lunes a clase y bajo tratamiento con ansiolíticos.

En total, el acoso representa el 17 % de las intervenciones del servicio sindical, que registró 417 casos en el último curso —97 más que en el periodo previo—. Desde ANPE subrayan además la preocupación por los episodios protagonizados por padres o tutores, con 294 casos reportados, al considerar que una agresión o desacreditación adulta quiebra la autoridad del docente ante el alumnado.

Respuesta autonómica, filtros en redes y desarrollo legal

Ante la proliferación de estos contenidos, varias comunidades autónomas han comenzado a desplegar medidas específicas:

Aragón: Ha aprobado un protocolo de seis puntos e instruido a los centros para notificar perfiles anónimos dedicados al acoso o humillación, con traslado directo a la Policía Nacional o la Guardia Civil.

Ha aprobado un protocolo de seis puntos e instruido a los centros para notificar perfiles anónimos dedicados al acoso o humillación, con traslado directo a la Policía Nacional o la Guardia Civil. Murcia y La Rioja: La Consejería murciana ha pedido reforzar la vigilancia y la sensibilización en los institutos, mientras que el Ejecutivo riojano ultima instrucciones operativas para los equipos directivos.

La Consejería murciana ha pedido reforzar la vigilancia y la sensibilización en los institutos, mientras que el Ejecutivo riojano ultima instrucciones operativas para los equipos directivos. Navarra: Ha habilitado una página web específica con guías y recursos informativos para la comunidad educativa.

Desde el sindicato recuerdan a los menores que el anonimato en redes no impide identificar a los autores y destacan también nuevas funciones de plataformas como TikTok, que ha incorporado la herramienta opcional Likeness Detection para alertar a usuarios registrados cuando se emplea su imagen de forma ilícita mediante IA.

En el plano normativo, aunque la LOMLOE reconoce al profesorado como autoridad pública, su desarrollo depende de las leyes autonómicas de Autoridad Docente —ya implantadas en regiones como Madrid, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Andalucía, País Vasco o Castilla y León, pero pendientes en otras—, diseñadas para garantizar la presunción de veracidad y tipificar las agresiones como atentado contra la autoridad.