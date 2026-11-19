El Defensor del Profesor de ANPE atendió 2.402 incidencias durante el periodo 2025-2026, un repunte que eleva al 72 % el porcentaje de maestros y profesores con cuadros de ansiedad y sitúa las bajas médicas en el 19,1 %.

La conflictividad en los centros educativos españoles ha experimentado un incremento sustancial durante el último año académico. El Defensor del Profesor, el servicio de asistencia puesto en marcha por el sindicato ANPE en 2005 para atender a los docentes que sufren problemas de convivencia, registró durante el curso 2025-2026 un total de 2.402 actuaciones relacionadas con episodios protagonizados tanto por el alumnado como por sus familias. Esta cifra supone un aumento del 19,9 % en comparación con el curso anterior, cuando se contabilizaron 2.004 casos, es decir, 398 atenciones menos.

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El dato presentado este jueves en la sede nacional de ANPE en Madrid rompe la tendencia del curso 2024-2025, periodo en el que se había anotado un descenso del 4,6 %, y casi triplica el incremento del 7,9 % observado en el ejercicio 2023-2024. Desde su creación hace más de dos décadas, el servicio acumula ya 48.723 intervenciones. No obstante, el informe anual advierte de que estas estadísticas ofrecen únicamente una «fotografía incompleta» de la situación real en las aulas, ya que constituyen un reflejo parcial de un fenómeno más amplio al recoger principalmente aquellos casos en los que el docente no encuentra respaldo por parte de la Administración educativa.

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La distribución por etapas educativas muestra diferencias claras en el origen de los incidentes. El 42,6 % de las atenciones se produjo en Educación Secundaria, nivel en el que los propios estudiantes son los autores mayoritarios de las agresiones y problemas de convivencia. Por el contrario, el 39 % de las comunicaciones procedió de Educación Primaria, etapa en la que el mayor porcentaje de conflictos tiene su origen en las familias. En el cómputo global, los incidentes causados por los alumnos representan el 41,3 % del total (993 casos), mientras que los protagonizados por familiares suponen el 33,5 % (804 casos).

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Faltas de respeto, falsas acusaciones y el repunte de agresiones físicas familiares

En términos absolutos, el estudio constata un aumento generalizado de todas las tipologías de conflicto comunicadas por el profesorado respecto al curso precedente. Las faltas de respeto encabezan la relación de incidencias al concentrar el 33,3 % de las atenciones, con 800 casos registrados frente a los 608 del periodo 2024-2025. A continuación figuran las falsas acusaciones, presentes en el 30,2 % de las actuaciones (725 casos frente a 571), las dificultades para impartir clase, con un 20,4 % (491 frente a 346), las denuncias en el centro o ante la Inspección educativa, también con un 20,4 % (491 frente a 342), y las situaciones de acoso, que alcanzan el 17,4 % (417 frente a 320).

La coordinadora estatal del Defensor del Profesor, Teresa Hernández, ha detallado que las situaciones atendidas abarcan desde insultos, empujones y escupitajos hasta la imposibilidad cotidiana de desarrollar la actividad docente debido a interrupciones constantes, movimientos de mobiliario, lanzamiento de bolas de papel o enfrentamientos derivados de la retirada de teléfonos móviles en el aula. Hernández ha atribuido este crecimiento tanto a un mayor conocimiento del servicio por parte del colectivo docente como al hecho de que «las Administraciones siguen sin poner solución y sin atender a los docentes que padecen problemas de convivencia en las aulas».

Desglosando los episodios protagonizados exclusivamente por el alumnado, las dificultades para dar clase constituyen el problema más frecuente, con 491 casos que elevan su peso del 17,3 % al 20,4 % del total, seguidas de las faltas de respeto (449 atenciones, pasando del 17,2 % al 18,7 %). Asimismo, se contabilizaron 233 amenazas, 180 agresiones, 153 conductas agresivas entre compañeros, 147 casos de acoso, 133 denuncias internas o ante Inspección, 65 casos de ciberacoso y 38 episodios de daños contra propiedades de los profesores.

Por su parte, los conflictos originados por las familias muestran un dato especialmente significativo en el apartado de agresiones físicas contra docentes, que prácticamente se duplicaron en un año al pasar de 33 a 65 casos denunciados, lo que equivale al 2,7 % del total de actuaciones. Entre los familiares, los incidentes más habituales fueron las falsas acusaciones, que pasaron del 18,9 % al 21,1 % (508 casos), las faltas de respeto, del 16 % al 17,4 % (418 casos), y las denuncias en el centro o ante la Inspección, que subieron de 273 a 394 atenciones (17,4 %). También se registraron 294 casos de acoso por parte de familiares o tutores frente a los 226 del curso anterior, mientras que descendieron ligeramente las presiones para modificar calificaciones (de 162 a 159) y el ciberacoso (de 90 a 80).

El 72 % de los docentes atendidos sufre ansiedad y aumentan las bajas médicas

El deterioro del clima escolar repercute directamente en la salud emocional y laboral de los profesionales de la enseñanza. Según recoge el informe de ANPE, el 72 % de los docentes que acudieron al servicio durante el curso 2025-2026 presentaba síntomas de ansiedad, un porcentaje superior al 71,3 % del ejercicio previo. Paralelamente, las bajas médicas aumentaron casi dos puntos porcentuales, pasando del 17,3 % al 19,1 %, mientras que los cuadros de depresión se mantuvieron en cifras similares, con un 11,4 % frente al 11,7 % del curso anterior.

El análisis por tramos de antigüedad evidencia que la trayectoria profesional no protege frente a estas situaciones, sino que acentúa el desgaste acumulado. Los docentes con más de quince años de ejercicio representaron el 30,9 % de los casos atendidos y registraron las tasas más elevadas de bajas laborales (21,7 %) y de depresión (15,2 %). Por su parte, los profesionales con entre diez y quince años de experiencia presentaron el mayor índice de ansiedad, alcanzando el 78,2 %, mientras que el grupo de entre cinco y diez años de antigüedad concentró el 31,5 % del total de actuaciones. Asimismo, el documento señala que los docentes noveles en su primer año reportan en mayor proporción conflictos con los alumnos, frente a los veteranos de más de diez años, que sufren en mayor medida problemas con las familias.

Ante este escenario, la vicepresidenta nacional de ANPE, Sonia García Gómez, ha subrayado que el aula actúa como «un termómetro» de una sociedad más polarizada y crispada. Para revertir esta situación, la representante sindical ha reclamado que el profesorado se sienta respaldado mediante la aprobación de un Estatuto de la Función Pública Docente, una inversión sostenida en recursos humanos y materiales y el desarrollo efectivo de la Ley de Autoridad del Profesor en todas las comunidades autónomas.