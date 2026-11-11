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La Ciudad Autónoma de Ceuta ha convocado ayudas para la compra de material informático destinadas al alumnado de 1.º de ESO, con el fin de reducir la brecha digital en la educación.

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La consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Nabila Benzina, ha explicado este objetivo en un vídeo informativo, donde se detalla el proceso para acceder a estas ayudas.

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Las solicitudes podrán presentarse hasta el 16 de noviembre, de forma presencial en las oficinas de Registro de la Ciudad. Para más información, se puede consultar la convocatoria y descargar los formularios necesarios a través del enlace disponible en la plataforma oficial.