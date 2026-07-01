El central del Arsenal vio la tarjeta roja directa en los minutos finales del partido ante México tras enzarzarse en una discusión con Santiago Giménez. Es el segundo futbolista que sufre la aplicación estricta de esta nueva normativa en el torneo.

El cierre del vibrante encuentro entre México y Ecuador no estuvo exento de una enorme polémica reglamentaria. En los últimos compases del partido, la denominada ‘ley Vinicius’ volvió a aplicarse de manera implacable en la Copa del Mundo, dejando al conjunto ecuatoriano con un hombre menos tras la expulsión directa del defensor central Piero Hincapié.

El futbolista del Arsenal se convirtió de este modo en la segunda víctima de una estricta directriz arbitral que busca erradicar los insultos ocultos sobre el terreno de juego, sumándose al paraguayo Miguel Almirón, quien ya había sido sancionado de la misma forma durante la segunda jornada de la fase de grupos.

El VAR cazó el gesto de Hincapié

Los hechos ocurrieron en el tiempo añadido, cuando la tensión sobre el césped del Estadio Azteca se encontraba en su punto más álgido. Hincapié se enzarzó en una acalorada discusión verbal con el delantero mexicano del Milan, Santiago Giménez. En un momento determinado del enfrentamiento, el zaguero de ‘La Tri’ tomó la decisión de taparse la boca con la mano para dirigirse al atacante, presuntamente con el objetivo de ocultar sus palabras a las cámaras y al cuerpo arbitral.

La acción no pasó desapercibida. De inmediato, tanto el propio Giménez como varios futbolistas de la Selección Mexicana se percataron del gesto y reclamaron con insistencia la infracción al colegiado principal, el esloveno Slavko Vincic.

Ante las protestas, el equipo arbitral del VAR revisó minuciosamente las imágenes de la secuencia y alertó a Vincic sobre la gravedad del gesto. Tras ser advertido por la tecnología, el árbitro principal no dudó en dirigirse hacia el defensor ecuatoriano para mostrarle la tarjeta roja directa, mandándolo de forma anticipada a los vestuarios.

Una normativa que no da tregua

Esta nueva interpretación del reglamento, adoptada de forma estricta para esta cita mundialista, tiene como objetivo sancionar con la máxima severidad a aquellos jugadores que intenten ocultar insultos, comentarios racistas o faltas de respeto graves tapándose el rostro. Con la eliminación de Ecuador del certamen, Hincapié cierra su participación de la forma más amarga, dejando claro que los colegiados no van a permitir ningún tipo de concesión con esta normativa.