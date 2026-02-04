La Policía Nacional ha detenido a 51 personas y se ha incautado de cerca de 242 kilogramos de cocaína en una amplia operación contra el narcotráfico desarrollada en las provincias de Valencia, Castellón, Madrid y Cuenca. La actuación policial ha permitido desarticular una organización criminal dedicada a la adquisición y distribución de grandes cantidades de droga, principalmente cocaína procedente de Portugal, destinada al mercado de la Comunitat Valenciana.

Según ha informado el Ministerio del Interior, en el marco de la operación se han llevado a cabo 39 registros en distintos municipios de la Comunitat Valenciana, Madrid y Cuenca. En ellos se han intervenido, además de la cocaína, alrededor de 57 kilos de hachís, más de 12 kilos de marihuana, 979 gramos de heroína, numerosas pastillas de MDMA, más de 554.000 euros en efectivo, doce lingotes de oro, seis armas de fuego y un total de 36 vehículos.

Del total de detenidos, 17 han ingresado en prisión provisional tras pasar a disposición judicial.

La investigación se inició en abril del pasado año a partir del seguimiento de un sospechoso que resultó formar parte de una organización con varios almacenes de droga en la provincia de Valencia, especialmente en municipios como Burjassot, Alcàntera de Xúquer, Riba-roja de Túria y Torrent. Los narcotraficantes utilizaban vehículos con compartimentos ocultos, conocidos como “caletas”, para transportar la droga por todo el territorio nacional.

En septiembre de 2025, los agentes localizaron uno de estos vehículos en Alcàntera de Xúquer y, tras varias vigilancias, detectaron que se ocultaba en un domicilio de Majadahonda (Madrid). Las pesquisas permitieron comprobar que parte de la droga se distribuía también a un individuo residente en una localidad de Cuenca.

A finales de noviembre, la Policía tuvo conocimiento de un transporte de gran cantidad de cocaína en uno de estos vehículos, lo que dio lugar a un operativo con la colaboración del Grupo Especial de Operaciones (GEO). De forma paralela, se realizaron registros en localidades de Cuenca y de la Comunidad de Madrid, donde se incautaron cerca de 163 kilos de cocaína —160 de ellos ocultos en el vehículo—, casi 11 kilos de marihuana y más de 26.500 euros en efectivo. En esta fase fueron detenidas siete personas, seis de las cuales ingresaron en prisión.

Tras desarticular este nivel de la organización, los investigadores continuaron actuando sobre los escalones inferiores. A comienzos de 2026 se realizaron nuevos registros en varias localidades valencianas, con once detenidos, y posteriormente en municipios de Valencia y Castellón, donde se incautaron más drogas, dinero en efectivo y armas de fuego.

La operación culminó con un último dispositivo destinado a desmantelar la red de clientes y distribuidores a pequeña escala, con entradas y registros en distintas localidades valencianas. En esta fase final se intervinieron 56 kilos de hachís, pequeñas cantidades de cocaína y marihuana, dinero en efectivo, lingotes de oro, gallos de pelea y un arma de fuego. Dieciséis personas fueron detenidas, una de ellas enviada a prisión provisional.

Con esta actuación, la Policía Nacional da por desarticulada una de las mayores redes de distribución de cocaína activas en la Comunitat Valenciana.