El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo aprobará un real decreto para limitar la apertura de centros privados de Formación Profesional (FP) que no garanticen estándares de calidad, con el objetivo de evitar que se conviertan en “chiringuitos”, como ya se hizo anteriormente en el ámbito universitario.

Durante la clausura de la jornada Formación Profesional y Empresa: la alianza que impulsa el futuro, celebrada este miércoles en el Ministerio de Educación, Sánchez subrayó que “formar técnicos no es un negocio cualquiera” y defendió la necesidad de establecer controles ante el rápido crecimiento de la FP privada.

El presidente valoró el “éxito” actual de la Formación Profesional, pero alertó de los riesgos derivados del aumento de centros privados, cuyas matriculaciones casi se han duplicado en los últimos años. “No rechazamos a las privadas, pero sí que algunas se conviertan en chiringuitos”, afirmó, insistiendo en que es necesario “asegurar que quien imparta formación lo haga con estándares, con exigencia y con control”.

El real decreto, según explicó, se someterá a consulta pública en los próximos dos meses con el fin de “gobernar el éxito de la FP” y evitar que esta modalidad educativa se “desordene” con la entrada de centros sin calidad suficiente. En este sentido, advirtió de que algunos de estos centros carecen de una conexión real con el tejido productivo, a diferencia de los públicos.

Sánchez también hizo hincapié en la equidad en el acceso a la formación y recordó que algunas familias llegan a pagar entre 3.000 y 9.000 euros por cursos privados. “El futuro no puede depender de cuánto ganen sus padres ni de dónde nazca cada uno, y no puede haber una brecha en la FP”, señaló.

Actualmente, la Formación Profesional cuenta con más de 12.000 ofertas formativas y registra tasas de inserción laboral cercanas al 100 % en muchas ramas industriales. “La FP ya no es un plan B. Es, para muchísimos jóvenes, el plan A de su vida”, destacó el presidente.

Por último, Sánchez anunció la ampliación de la red de Centros de Excelencia y de Centros de Referencia Nacional, especialmente en sectores estratégicos, con la apertura de diez nuevos centros a lo largo de este año.